Storie imprenditoriali all’insegna del coraggio: le best case degli affiliati di una società specializzata nella logistica

Il brand continua il proprio piano di espansione e si prepara ad avviare nuovi Centri Servizi specializzati in soluzioni in outsourcing in ambito spedizioni, logistica, servizi di stampa e marketing

Nell’ultimo anno e mezzo tantissime realtà produttive hanno subito una sensibile contrazione della produzione e hanno visto diminuire il volume dei propri affari a causa delle tantissime difficoltà legate all’emergenza sanitaria globale.

Se questo è stato il trend generale, fortunatamente ci sono state delle eccezioni e alcune realtà non solo non si sono mai fermate, ma hanno anzi vissuto processi di crescita ed espansione. Questo è il caso di Mail Boxes Etc., azienda leader a livello mondiale nell'offrire soluzioni in outsourcing in ambito spedizioni, logistica, servizi di stampa e marketing per le piccole e medie imprese e per i privati, con oltre 1600 Centri sparsi in 45 Paesi del mondo.

Storie di coraggio e imprenditorialità

D’altronde, a partire da marzo 2020, il settore della logistica ha acquisito una centralità strategica e durante il periodo pandemico il traffico mondiale di spedizioni è andato costantemente in crescendo. In un tale contesto, l’affidabilità e la solidità di un colosso come Mail Boxes Etc. – specializzato in spedizioni, logistica, stampa e marketing per piccole e medie imprese e clienti privati – sono state terreno fertile per lo spirito di iniziativa di coraggiosi imprenditori.

È questo il caso della giovane Yevgeniya Biryukova che insieme al marito Alessio Larghi ha aperto il Centro Servizi Mail Boxes Etc. di Viale Luigi Borri 112 a Varese, sfidando mille limitazioni e difficoltà – in una delle aree più colpite in Italia dal coronavirus – e diventando un punto di riferimento logistico per le realtà produttive del territorio.

È questo il caso di Donato Basile – per anni rappresentante di un caseificio e successivamente commerciale in un un'azienda a Noci – che ha deciso di cambiare con decisione il corso della propria vita professionale avviando il Centro Servizi MBE di Castellaneta (TA).

È questo il caso di Cristian Segato e David Milocco, titolari del Centro Servizi Mail Boxes Etc. in Corso Italia a Gorizia, che hanno intuito la potenziale sinergia tra i servizi MBE e le necessità logistiche delle tante PMI attive sul territorio friulano.

E c’è anche chi, come Michele Avino e la moglie Rossella Marone, a seguito degli ottimi risultati ottenuti con i primi due centri MBE – a Cava de’ Tirreni e a San Giuseppe Vesuviano – si appresta nei prossimi mesi a una terza apertura a Pompei. O chi addirittura avvierà un quarto centro: Fabrizio Ressia e Emanuele Casciola hanno infatti inaugurato il Centro MBE di Cherasco (CN), che va ad aggiungersi a quelli di Saluzzo, Fossano e Cuneo.

Storie di coraggio, di intraprendenza e di ottimismo. Storie di persone che decidono di prendere in mano con decisione la propria vita professionale. Ma anche storie di fiducia e di sostegno, perché solo creando una rete affidabile e coesa è possibile generare nuove opportunità.

L’importanza della formazione

Il ruolo centrale delle persone e del loro valore, d’altronde, è un caposaldo della filosofia di MBE – “#PeoplePossible” recita il motto dell’azienda – e mai come nell’ultimo anno e mezzo è emersa l’importanza di avere una squadra affiatata e competente, capace di darsi mutuo sostegno e rispondere in modo efficace alle esigenze dei clienti.

Per questa ragione Mail Boxes Etc. crede fortemente nella formazione e, per adattarsi alle contingenze del periodo storico, ha investito ulteriormente in una piattaforma di formazione a distanza, per continuare a garantire ai propri affiliati un training continuo sugli aspetti fondamentali dell’attività imprenditoriale, dalla gestione economico-finanziaria del Centro fino alla attivazione dell’area marketing.

Questa nuova piattaforma comprende sia contenuti da seguire in base alle proprie esigenze al proprio ritmo (tendenzialmente moduli registrati) e sia momenti invece di confronto con esperti o altri affiliati.