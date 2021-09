Lusso e massima discrezione per un momento di relax da vivere in due

Vacanze finite e si ricomincia: lavoro, lavoro e ancora lavoro. Stacanovisti! Tornare al lavoro non significa necessariamente smettere di sognare luoghi lontani e atmosfere esotiche, né smettere di godersi la vita o di trovare piccoli momenti di relax, di svago, di piacere con il proprio partner o, perché no, anche con amici e colleghi.

Concedersi un weekend, o anche solo qualche ora, per alleggerire la settimana non pare, in fondo, una cattiva idea e, allora, perché non farlo? Perché non concedersi un po’ di sano comfort e ambienti diversi da quelli a cui siamo abituati? Perché, insomma, non farlo nel lusso di una suite a tema, serviti e riveriti e nella massima discrezione?

Vi ricorda qualcosa il vecchio detto “Ciò che succede a Las Vegas, rimane a Las Vegas”? È proprio di questo che parliamo, ma non serve andare dall’altra parte del mondo per fare proprie queste parole, perché comfort, lusso, suite a tema e massima privacy li trovate anche qui da noi, in Italia. Mai sentito parlare del Motel Piranha?

Suite a tema con tutte le comodità: week-end di lusso a portata di mano

Il Motel Piranha è una piccola chicca di lusso situata a Orfegno, nelle campagne novaresi, apprezzata non solo in zona, ma anche nelle vicine Vercelli, Novara, Milano e Torino per la particolare esclusività del suo servizio. Lo rendono unico l’ampia offerta di suite tematiche, che propongono vari livelli di lusso, comfort e servizi top quali SPA e piscine private in camera (riscaldate d’inverno).

La possibilità di scelta legata al tema della suite è veramente ampia: il top dell’offerta sono le Royal Suite, ideali per soggiorni anche di 4 persone, con una SPA privata e i maestosi letti king size per momenti di intimità e passione da vivere in assoluto comfort. Si potrà scegliere se vivere l’esperienza della Domus Aurea, suite dedicata all’Antica Roma, con splendidi affreschi in stile pompeiano, o della Suite Tutankhamon, che trasporta gli ospiti dritti nell’esotico Egitto di Cleopatra e dei faraoni.

La scelta si amplia con le esotiche Playa Bonita e Azteca, due eleganti Wellness Suite con una vera e propria piscina in camera riscaldata in inverno a 35° e una SPA privata con doccia doppia, sauna e ampia vasca idromassaggio. Luoghi unici e rilassanti che richiamano rispettivamente le calde atmosfere caraibiche e la misteriosa e magica ritualità azteca.

Anche le eleganti Top Suite non deludono. Sei differenti camere con temi da sogno: New York, Marrakesh, Oriental, Re Artù, Eldorado e Astral. Suite ideali per soggiorni di due persone, per vivere ambienti ed emozioni unici e assolutamente intimi. Le caratterizza un ampio living, uno spazioso letto king, colori, luci e profumi anch’essi a tema e gli immancabili servizi SPA privati che variano da stanza a stanza.

Chiudono la disponibilità di stanze le cosiddette Junior Suite, anch’esse dotate di ampi letti e elementi di SPA privati per un soggiorno di assoluto relax. Anche qui le tematiche sono decisamente interessanti: la Suite Dalì sembra uscita direttamente da uno dei quadri surrealisti dell’artista, così come la Suite Anni ‘70 permette di rivivere i tempi dell’amore libero e dei colori psichedelici. E se la Suite Venezia riporta alla mente le misteriose atmosfere della “signora” del Veneto, la Suite Casanova, sempre di ambientazione veneziana, ha un tocco decisamente più elegante e passionale. Ultima, ma non meno pittoresca, la Suite Masai, che trascina l’ospite nella coinvolgente potenza della colorata natura africana.

Esperienze sempre diverse, ma originali, all’insegna del massimo comfort e, perché no, dell’assoluta intimità. E quello dell’intimità è sicuramente un cavallo di battaglia del Motel Piranha, considerato che fa della totale discrezione un punto d’onore.

Check-in privato e accesso diretto: massima privacy lontani da occhi indiscreti

Per quelle coppie che cercano un luogo tranquillo e isolato dove passare qualche giorno in assoluta pace, il Motel Piranha è perfetto. Qui il concetto di privacy raggiunge livelli d’eccellenza sin dall’arrivo nella struttura. Per il check-in privato in hotel infatti non c’è bisogno neanche di scendere dall’auto: una volta varcato l’ingresso, ad accogliere gli ospiti ci sarà un addetto al ricevimento che indicherà la direzione per raggiungere direttamente il nido d’amore prescelto.

Raggiunta in auto la suite, si usufruirà di un parcheggio privato dedicato con ingresso elettronico con keycard e porta basculante, per la massima protezione della privacy e del veicolo durante tutta la permanenza. Non resta che scendere dall’auto e accedere direttamente alla suite tramite ingresso privilegiato. Risultato: la discrezione è totale. Eliminati i contatti con l’esterno la privacy è garantita e rimane ferma la possibilità di rivolgersi a un concierge dedicato sempre a disposizione, in grado di occuparsi di qualunque necessità.

Cocktail party e cene private: emozioni indimenticabili giorno e notte

Al di là del soggiorno, sono diverse le esperienze che il Motel offre in termini di personalizzazione: dalla possibilità di organizzare cocktail party a sontuose cene private nell’intimità delle suite, coccolati dallo staff e potendo scegliere il menù desiderato accompagnato dai vini e dagli champagne migliori.

Allo stesso modo, il Motel può diventare di giorno il punto di partenza per uno shopping di lusso nel vicino distretto del cachemire o per escursioni gastronomiche in zona, mentre di notte offre una partnership esclusiva con la vicina discoteca Globo, che comprende VIP pass e navetta privata.

Come prenotare un’esperienza esclusiva al Motel Piranha

Insomma, lo avrete capito, il nostro consiglio è: scegliete di godervi la vita sempre, non solo in vacanza. Soggiornare in una suite tematica è un’esperienza unica ed esclusiva. E per renderla ancora più appetibile, il Motel Piranha ha dedicato una speciale promo per tutti coloro che prenotano una suite a tema: chiamando, scrivendo via email o whatsapp e comunicando il codice CITY10 si otterrà, infatti, subito un 10% di sconto sul proprio soggiorno.

E allora ricordate: ciò che succede al Motel Piranha...