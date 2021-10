Pronti per lo switch off del segnale? É il momento giusto per farsi una tv nuova

E dopo lo switch al digitale terrestre del 2012, eccoci ancora qui, quasi 10 anni più tardi a rifare i conti con l’avanzare della tecnologia. Già lo switch off del segnale tv è nell’aria e prepararsi per tempo al blackout delle nostre attuali tv non pare una cattiva idea.

Ovviamente, rottamare l’ormai obsoleto schermo e acquistare una tv di ultima generazione è senz’altro la soluzione più pratica. Se poi, nel farlo, si riesce ad approfittare di qualche buon affare, tanto meglio. E a farci chiudere sempre ottimi affari con la tecnologia di casa è ancora una volta Expert che di hi-tech e cambiamenti tecnologici se ne intende più di chiunque altro.

E allora, tutti da Expert per approfittare non solo della promozione “TUTTI PRONTI PER LO SWITCH OFF”, che fino al 31 ottobre consente di acquistare tv di ultima generazione a prezzi di favore negli store e sul sito di Expert, ma anche del bonus rottamazione tv che offre un ulteriore sconto del 20% fino a 100€.

Diamo allora giusto qualche dritta, presa direttamente dal volantino:

• TV TCL 55” ultra HD, Android: dai 549€ di partenza, si scende di ben 150€ approfittando della promozione e, con il bonus rottamazione, si può arrivare a un prezzo finale di soli 319,20€

• TV LG OLED 48” ULTRA HD con telecomando puntatore: prezzo di partenza 1.299€, scontato di 300€ in promozione e da portare a casa a soli 899€ rottamando il vecchio tv.

• TV SAMSUNG QLED 55N” ULTRA HD E HDR: si parte da 1.169€ e si può pagare soli 849€ rottamando la propria tv e scalando ulteriori 220€ con la promozione.

Ora siete pronti per fare acquisti? E già che siete in negozio o sul sito, approfittatene anche per rinnovare anche un po’ di tecnologia obsoleta di casa, che gli sconti di Expert si estendono anche a tanti prodotti hi-tech delle migliori marche. Un paio di esempi su tutti? Con lo SPECIALE ASCIUGATRICE si può acquistare in offerta un modello di ultima generazione a basso consumo, con tutta la tranquillità della promozione “SODDISFATTI O RIMBORSATI”, o ancora, fino al 31 ottobre, con l’acquisto di un grande elettrodomestico scelto tra quelli selezionati dagli esperti si può ancora ricevere in omaggio una macchina da caffè Lavazza Jolie Plus con 216 capsule incluse.

Insomma, ormai dovreste averlo capito: da Expert gli sconti non finiscono mai e si adattano letteralmente a tutte le tasche.