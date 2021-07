Covid-19: la strada verso la normalità passa ancora dai test

Arrivano notizie incoraggianti sul fronte della lotta al Covid, tra buone abitudini ormai interiorizzate e la campagna vaccinale che procede a ritmi sostenuti. Uno scenario che fa ben sperare, con i test che restano il più prezioso alleato per spostarsi in sicurezza o verificare la propria risposta immunitaria. Ma come scegliere quelli giusti? Ecco alcuni consigli

Potrebbe essere l’estate della volta: a un anno e mezzo dall’inizio della pandemia, con diversi vaccini sviluppati in tempi record e una serie di pratiche – dal distanziamento al corretto uso delle mascherine all’igiene costante delle mani – che ormai sono entrate a far parte della nostra quotidianità, siamo in grado di immaginare una progressiva uscita dallo stato d’emergenza, anche se probabilmente dovremo continuare a convivere ancora con il virus SARS – CoV-2, che sembra assumere sempre più una dimensione endemica.

Ecco perché i test in commercio, dai sierologici agli antigenici ai molecolari, che consentono di rilevare la presenza del virus o lo sviluppo di anticorpi quale risposta immunitaria al vaccino o all’infezione, continuano ad essere uno strumento diagnostico prezioso, sia per monitorare il nostro stato di salute che per permetterci di spostarci in tutta sicurezza, soprattutto nel periodo delle agognate vacanze.

I test sono ancora una risorsa importante

Che sia per effettuare uno screening di controllo, per permetterci di prendere un aereo o per andare a trovare un nostro caro presso una Rsa, i test si rivelano, tuttora, validi alleati.

Sono utili anche per verificare la propria risposta immunitaria al vaccino, o per verificare se si è già contratta un’infezione da Covid-19 e, quindi, se ci si può immunizzare con una sola dose di vaccino.

Le funzionalità e le caratteristiche dei test cambiano a seconda della tipologia.

Le tipologie disponibili sono 3 e si possono, così, suddividere:

test sierologico, o anticorpale

test molecolare, o tampone

test antigenico, o rapido

Ognuno di essi ha costi, tempi di refertazione e utilità differenti.

Ad esempio, per scoprire se il vaccino ha stimolato efficacemente il proprio sistema immunitario e quanti anticorpi sono stati prodotti, il test indicato è quello sierologico.



O ancora: sempre più Paesi accettano che i viaggiatori entrino nel loro territorio previo test antigenico effettuato nelle 48 ore precedenti al viaggio.

In effetti, però, non è semplice orientarsi nell’enorme mole di informazioni disponibili.

Per questo motivo è stata promossa la campagna #iomitesto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

#iomitesto, informazioni alla portata di tutti

La campagna #iomitesto nasce con il proposito di offrire a tutti uno strumento di orientamento semplice, completo e pratico da utilizzare e consultare.

Il sito io mi testo offre una serie di informazioni chiare e verificate in merito ai principali test di rilevamento dell’infezione da SARS – CoV -2.

Un prezioso alleato per rimanere al passo con tutti gli aggiornamenti e i cambiamenti in corso, come, per esempio, le regole cui attenersi per i viaggi nazionali e internazionali e la documentazione da presentare

Il sito dedicato, un valido aiuto

Un vero e proprio prontuario che raccoglie tutte le informazioni fondamentali in merito ai test e, più in generale, inerenti al Covid-19: su io mi testo si possono trovare notizie e aggiornamenti di carattere sanitario e normativo, oltre ad una serie di articoli di approfondimento, interviste a ricercatori, medici e scienziati, utili per fare chiarezza sui temi di maggior interesse.

Nel menù è presente anche un Glossario, dove sono raccolte le voci più comuni legate alla Covid-19.

Non poteva mancare, poi, la sezione dedicata alle Faq, dove vengono risolti i dubbi che sorgono più frequentemente.

Di grande utilità anche il “Lab Locator”, presente nella sezione “dove fare i test”, che offre la possibilità di individuare i laboratori per i test diagnostici presenti sul territorio nazionale, selezionando la provincia di proprio interesse, con le informazioni per raggiungerli e prenotare il proprio test.



Per ulteriori aggiornamenti, è possibile seguire la pagina Facebook di Iomitesto.