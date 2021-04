Ecco come la tecnologia si mette a servizio della natura

La gestione di un giardino non è, di certo, cosa facile.

Indipendentemente dalle dimensioni, infatti, la manutenzione degli spazi verdi è impegnativa e richiede un notevole investimento di tempo.

Per donare al giardino un aspetto piacevole, e mantenerlo nel tempo, sono necessari, infatti, diversi accorgimenti.

Se presenti, bisogna regolare le siepi, nonché potare le piante. I fiori vanno tenuti in buona salute, per evitare che marciscano o secchino e, infine, bisogna togliere le erbacce e tagliare il prato.

Queste attività si devono svolgere durante tutto l’arco dell’anno: a differenza di quanto si possa credere, infatti, anche nei periodi freddi il giardino richiede cure.

Attenzioni da riservare tutto l’anno

In inverno, ad esempio, anche se la vegetazione è a riposo, bisogna comunque dedicare attenzione al manto erboso; continuando a crescere, va tagliato costantemente, così come vanno tolte le erbe infestanti.

Nel caso siano presenti fiori, vanno protetti dal freddo e dagli sbalzi di temperatura.



In primavera e in estate, quando la natura si risveglia, le cure vanno moltiplicate; durante questo periodo, il prato va innaffiato costantemente, nonché tagliato ad un livello appropriato, che permetta alle radici di rimanere “al fresco”, grazie all’ombra del manto erboso stesso.

Inoltre, è importante concimare il prato, per mantenerlo florido e in salute e compensare i frequenti tagli.



Insomma, per avere un bel giardino (e un bel prato), è necessario mettere in conto un gran dispendio di tempo.

Fortunatamente, la tecnologia e le soluzioni innovative ad essa legate vengono in aiuto di chi si occupa dello spazio verde della propria abitazione.

Vivi senza pensieri le emozioni nel tuo giardino

Ambrogio Robot è il tagliaerba automatico di Zucchetti Centro Sistemi (ZCS), in grado di prendersi cura di ogni tipologia di prato, autonomamente e in maniera sicura.

Pensato per dedicarsi al benessere del manto erboso, Ambrogio Robot è un prodotto Made in Italy, capace di trattare spazi verdi di ogni dimensione e con qualsiasi pendenza: dispone, infatti, di ben 18 modelli tra cui scegliere, a seconda delle proprie esigenze.

È innovativo e high tech, sia per l’estetica che per l’innovativa tecnologia impiegata: le smart technologies di ZCS permettono di utilizzarlo, comodamente, anche a distanza.

Inoltre, è pet friendly ed ecosostenibile: infatti, lavora a distanza di sicurezza dagli amici animali e, grazie al taglio Mulching, evita lo smaltimento di erba, rendendo, contestualmente, il prato meno affamato di concimi.

In questo breve video è possibile iniziare a scoprire le potenzialità di Ambrogio Robot.

6 valori per una scelta unica

Ambrogio Robot è stato pensato per semplificare la vita, regalando più tempo e maggiore libertà a chi si occupa del giardino; ecco 6 buoni motivi per sceglierlo.

QUALITÀ. Grazie al preciso e minuzioso taglio Mulching, contribuisce a rendere il prato sano, folto e meno affamato di concimi, evitando lo smaltimento dell’erba. SCELTA. La grande varietà di modelli consente di soddisfare tutte le esigenze, gestendo giardini di ogni dimensione, pianeggianti o con forti pendenze. LIBERTÀ. Smart, efficiente e potente, velocizza, notevolmente, la manutenzione del prato, gestendolo in autonomia. INNOVAZIONE. La tecnologia impiegata è innovativa e all’avanguardia, ma facile da configurare ed utilizzare. È, infatti, possibile gestire Ambrogio Robot tramite App dedicata o comandi vocali. BELLEZZA. Anche l’occhio vuole la sua parte, per questo ogni modello è caratterizzato, oltre che da materiali resistenti e dall'alta tecnologia, anche da stile e design tipicamente Made in Italy. AFFIDABILITÀ. Il servizio post vendita è puntuale e professionale e supporta sempre il cliente nella gestione del robot. A ciò, si unisce una lunga garanzia, in particolare per i robot di nuova generazione.

Per ripartire dal giardino e saperne di più, è possibile richiedere un preventivo gratuito sul sito dedicato ad Ambrogio Robot