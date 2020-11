Verde e conveniente: scopri il piano energetico amico dell’ambiente

La necessità di una svolta ecologica è oggi diventata una consapevolezza comune e condivisa. Affinché questo cambio di rotta sia veramente effettivo ed efficace, la nascita di questa coscienza ecologica collettiva deve essere però affiancata da una riflessione a 360° sull’energia rinnovabile al fine di preservare le risorse naturali e da comportamenti individuali virtuosi capaci di limitare il nostro impatto sull’ambiente.

Differenziare con cura i rifiuti, muoversi per la propria città in bicicletta o a bordo di mezzi di trasporto non inquinanti, ridurre al minimo l’utilizzo della plastica monouso, utilizzare l’acqua del rubinetto e optare per modalità di spesa a km0 sono sono alcuni esempi concreti di come, nel quotidiano, possiamo dare un importante contributo per rendere il nostro mondo più “verde”.

Un piano energetico 100% sostenibile

Il proprio apporto alla tutela dell’ambiente, inoltre, può essere dato ora anche attraverso la scelta del piano energetico. Basti pensare alla nuova offerta luce e gas green e 100% sostenibile lanciata sul mercato da Hera Comm: Hera Impronta Zero.

Questo piano energetico di Hera Comm – società di vendita di energia e gas del Gruppo Hera che opera nel settore ambientale, idrico ed energetico – infatti non ha praticamente alcun impatto sull’ambiente: l’energia elettrica fornita all’utenza proviene esclusivamente da fonti rinnovabili e certificate. E grazie al meccanismo di compensazione delle emissioni di anidride carbonica con l’acquisto di crediti di carbonio certificati per finanziare progetti internazionali finalizzati alla riduzione dei gas serra, Hera Impronta Zero garantisce di fatto la fornitura di gas “Co2 free”.

Tariffe competitive e Bonus Natura

Ma non finisce qui: con Hera Impronta Zero non solo l’utente contribuisce concretamente a salvaguardare l’ambiente riducendo il proprio impatto su di esso, ma ha anche un incentivo per farlo grazie alle condizioni economiche vantaggiose del piano.

Hera Impronta Zero infatti prevede un prezzo fisso della componente energetica della luce che diminuisce all’aumentare della durata contrattuale – da 6 a 30 mesi – della fornitura: più si è fedeli, più si risparmia. In più, fino al 6 dicembre, si potrà approfittare del Bonus Natura – riconosciuto in tre rate erogate al quarto mese dall’attivazione – grazie al quale si potranno ricevere fino a 90 € di sconto sulla fornitura di energia elettrica e sul gas.

Con Hera Impronta Zero, insomma, il Gruppo Hera si conferma uno tra i più importanti player nazionali attivi nel settore della distribuzione e vendita di energia elettrica, gas e servizi di energia, capace di implementare continuamente soluzioni sostenibili e sempre al passo con i tempi.