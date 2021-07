Storytelling e vino: raccontare il territorio

“Storytelling” significa raccontare una storia. Oggi è un termine che ha molto successo, anche perché è un elemento ormai imprescindibile per molte aziende: comunicare significa veicolare un messaggio, trasmettere i propri valori, dire al mondo ciò che si è.

Questo vale anche per il settore vitivinicolo. Partendo dal nome del prodotto, passando per il design, fino ad arrivare alle parole vere e proprie. Il design del prodotto molto spesso è ambasciatore della sua storia, il veicolo della cosiddetta brand reputation. Molti pensano, per esempio, che l’etichetta sia un elemento di poca importanza, ma invece contiene la visione e il messaggio che vuole trasmettere l’azienda. Ecco perché il vino non è solo gusto e olfatto, ma anche vista: migliori saranno gli elementi visivi, maggiormente incideranno sul gusto.

Allo stesso modo il brand oggi non è più il semplice marchio, ma un contenitore di tanti significati, estetici e culturali in primis. Esso può costituire un valore soprattutto per il consumatore: ecco perché è importante che i suoi elementi siano chiari sappiano comunicare sensazioni uniche.

Come i vini possono cambiare volto

Chi acquista vini non sempre è un esperto in materia, e spesso deve scegliere di fronte a una vasta offerta. È quindi importante investire sul packaging e sulle etichette, come elementi di distinzione (oltre che di informazione), perché condizionano la percezione del prezzo, la qualità, l’eleganza, la tradizione, ecc.

Ecco perché i vini de Il Poggiarello, storica cantina piacentina creata dalle famiglie Ferrari e Perini nel 1980, attraverso un nuovo progetto cambiano volto. Se l’arte e la sapienza che si nascondono dietro sono sempre quelle dell’enologo Paolo Perini, a mutare è proprio l’aspetto: dal design della bottiglia all’etichette, sino al nome stesso di alcuni prodotti.

A lavorare in primo piano su questo cambio di prospettiva è stata Giulia Perini, Responsabile Comunicazione & Marketing de Il Poggiarello e rappresentante della quinta generazione aziendale, che ha curato personalmente lo studio dei progetti impostando la nuova immagine e la veste grafica con l’obiettivo di innovare.

Per illustrare le nuove etichette è stato chiamato appositamente un fotografo ritrattista, con il quale si è pensato di associare un volto a ogni bottiglia: l’idea era quella di legare un personaggio a ogni vino. Allo stesso modo sono cambiati alcuni nomi. Se La Barbona e Il Valandrea, due pilastri “rossi” de Il Poggiarello, sono rimasti uguali, La Malvasia, nobile figlio dell’uva regina del territorio, è diventato La Malvagia, come “la più bella sera di luglio…” e – qui torna il racconto che suscita sensazioni – “vi sembrerà di averla già incontrata”. Il Pinot Nero assume echi letterari, trasformandosi ne Lo Straniero, “misterioso come certe giornate di fine settembre”. Il Sauvignon, invece, quasi a richiamarne la freschezza assume il nome di Come il vento, “la primavera che danza, la sconosciuta che vi copre le mani e dovete indovinare chi è”.

Due nuovi vini proiettati verso il futuro

L’idea di fondo era che l’etichetta non dovesse essere statica, infatti per il layout studiato insieme al graphic designer Edoardo Balordi si sono utilizzate innovative tecniche di stampa, mentre le descrizioni testuali dal sapore evocativo sono state prodotte dalla scrittrice Laura Fusconi.

Le novità in casa Poggiarello riguardano anche l’inserimento di due nuovi vini: Cecco e Mami. I nuovi prodotti partono dalla tradizione ma sono già nel futuro, anche dal punto di vista comunicativo. A partire proprio dall’etichetta, sulla quale non compare il logo dell’azienda per richiamare un’idea di grafica popolare, quasi fatta a mano, ma diretta.

Il primo è un rosso, prodotto con uve Barbera, Bonarda e Cabernet; il secondo è un bianco da uve di Malvasia di candia aromatica, entrambi rappresentanti della nuova strada, fresca ed innovativa, intrapresa dall’azienda. Cecco e Mami vogliono raccontare senza retorica il territorio piacentino e diffonderlo fuori dai propri confini.