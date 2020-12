Impostare una digital strategy ben strutturata può fare la differenza per il business

Oggi essere presenti online è un requisito necessario per ogni brand e per le aziende che vogliano risultare competitive in un mercato in continua evoluzione. Il digitale, soprattutto nell’ultimo periodo a causa della pandemia da Covid 19, è entrato nella quotidianità di ognuno di noi. Gli utenti hanno modificato in maniera significativa il loro rapporto con le tecnologie, le pratiche di fruizione dei contenuti, le modalità di interazione, le abitudini di acquisto. Negli ultimi mesi si è registrato un eccezionale incremento delle piattaforme di e-commerce, àncora di salvezza per utenti e imprese.

Ma essere presenti on line non è sufficiente: è anzi fondamentale impostare una buona digital strategy per trasformare la presenza sul web in reale strategia di business.

Digital Strategy: la base per un business di successo

La realtà del web marketing, ricca di opportunità e risorse, va gestita con cognizione di causa, competenze e professionalità multidisciplinari: occorre individuare il giusto target, gli obiettivi, i format e i canali adeguati, saper ideare una strategia e analizzare i dati. Un approccio casuale può infatti risultare addirittura controproducente.

Purtroppo, questo aspetto viene spesso sottovalutato dalle imprese, un po’ perché non molto avvezze nuove tecnologie e delle loro dinamiche, un po’ perché lavorare alla digital strategy richiede un investimento di tempo; banalmente, già stilare un progetto e definire gli obiettivi che si vogliono raggiungere richiede un certo impegno, per quanto poi venga ampiamente ripagato.

Per tale motivo vale la pena, se non si è pratici del settore, farsi supportare da professionisti che possano dare la spinta giusta alla propria attività online.

Con un aiuto, impostare le strategie di web marketing è più semplice

Una web agency di comprovata esperienza è COMMED I A che, dal 2000, opera nel campo dell’E-Business e dell’Information & Communication Technology, proponendo soluzioni adatte per ogni esigenza.



Ha una struttura dinamica e flessibile e, grazie ad un approccio e ad un’organizzazione interdisciplinari, interpreta e gestisce con standard molto elevati la presenza on line e il business dei clienti.

I servizi di COMMED I A coprono l’intera filiera della comunicazione e sono il prodotto di una ricerca sempre più avanzata e professionale e, soprattutto, fortemente orientata alla creatività.

L’azienda è a disposizione del settore pubblico e privato per l’utilizzo efficace e produttivo della comunicazione multimediale, che deve rispondere alle sempre crescenti esigenze di interattività e ai nuovi paradigmi del web.

Ogni proposta, ovviamente, è “cucita su misura”, ideata a seguito di una analisi delle caratteristiche e gli obiettivi di marketing di ogni cliente.

COMMED I A sostiene le aziende nell’impostazione di un processo di comunicazione efficace e incisivo, frutto di una strategia ben precisa: padroneggiare la comunicazione consente di raggiungere, più facilmente, gli obiettivi prefissati, nonché di migliorare l’efficienza dei processi aziendali.

A questa attività di e-business, l’azienda affianca una significativa esperienza nella comunicazione tradizionale off-line e nella produzione di sistemi di comunicazione visuale per la determinazione e l’ottimizzazione dell'immagine aziendale del cliente.

Operare insieme verso il raggiungimento degli obiettivi

Per supportare le aziende nel raggiungimento dei propri obiettivi, COMMED I A offre una serie di servizi all’avanguardia.

Information Technology. Rispondendo alla necessità di utilizzo e aggiornamento delle tecnologie informatiche, COMMED I A progetta e realizza applicazioni dedicate all'ottimizzazione del business.

Comunicazione e Design. L'Agenzia sfrutta i canali che il web offre per costruire il più efficace piano di comunicazione.

Realizzazione di Siti e Portali Web. Il team di COMMED I A è in grado si progettare, nonché realizzare, siti web dinamici e creativi.

Web Marketing. Generare visibilità e supportare le strategie di marketing aziendale sono sempre stati obiettivi prioritari per COMMED I A; l'Agenzia si occupa, quindi, di sfruttare al meglio le risorse che il Web ha da offrire e di metterle al servizio del cliente. E' in grado di ideare e gestire la presenza on line dei brand e delle aziende, comprendendo i social network, costruendo una strategia mirata per rafforzare e valorizzare la brand identity e gli obiettivi di business.

Content Writing. COMMED I A offre un servizio di scrittura completo, pensato, strutturalmente, per essere efficace sulle piattaforme online, creato rispettando le regole dettate dalla SEO e del web marketing.

Realizzazione di Video e Foto. COMMED I A utilizza l'esperienza maturata per produrre audiovisivi e servizi fotografici, foto aeree con droni, infografiche, cartoon e animazioni; tutto questo materiale viene, poi, può essere utilizzato per la creazione di cortometraggi, spot, dvd multimediali e video presentazioni.

