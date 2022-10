Perché Fratelli d'Italia vuole rendere il 17 marzo festa nazionale

Ci sarà una nuova festa nazionale? Probabilmente sì. La data da segnare in rosso sul calendario è quella del 17 marzo, ovvero il giorno della proclamazione del Regno d'Italia avvenuta nel 1861. La proposta arriva da Ignazio La Russa che ha fatto riferimento a questa possibilità nel suo primo discorso da presidente del Senato. La senatrice a vita Segre, ha detto La Russa, "ha parlato di tre date alle quali non voglio fuggire: il 25 aprile, il primo maggio e il 2 giugno. Io – ha aggiunto - vorrei aggiungere la data di nascita del Regno d'Italia che prima o poi dovrà assurgere a festa nazionale. Queste date tutte insieme vanno celebrate da tutti perché solo un'Italia coesa e unita è la migliore precondizione per affrontare ogni emergenza e criticità".

Liliana Segre, parlando poco prima di La Russa da presidente provvisorio del Senato, aveva detto che "le grandi nazioni dimostrano di essere tali anche riconoscendosi coralmente nelle festività civili, ritrovandosi affratellate attorno alle ricorrenze scolpite nel grande libro della storia patria. Perché - si era chiesta - non dovrebbe essere così anche per il popolo italiano? Perché mai dovrebbero essere vissute come date 'divisive', anziché con autentico spirito repubblicano, il 25 Aprile festa della Liberazione, il 1° Maggio festa del lavoro, il 2 Giugno festa della Repubblica?".

Giorgia Meloni e la data del 17 marzo come festa nazionale

Un invito raccolto da La Russa che però ha alzato la posta proponendo di celebrare anche la nascita dello Stato Italiano. Un'idea che per la verità non è nuova. Già nel marzo 2018, subito dopo le elezioni che videro il trionfo del M5s e la nascita del governo gialloverde, Giorgia Meloni spiegò che una delle prime proposte di Fdi sarebbe stata quella di "rendere il 17 marzo, giorno in cui ricorre la celebrazione dell’Unita d'Italia, una festa nazionale a tutti gli effetti, la più importante tra le ricorrenze. Preferiamo festeggiarci con una data che unisce - aveva aggiunto - piuttosto che con celebrazioni che dividono".

Una proposta poi effettivamente messa nero su bianco da un drappello di parlamentari di Fratelli d’Italia, tra cui lo stesso La Russa. "Riteniamo di assoluta attualità e importanza che siano ricordate e celebrate le vicende che condussero allo sviluppo di un profilo unitario del popolo italiano sia sul piano culturale sia su quello materiale" si legge nel testo.

E ancora, aggiungevano i parlamentari di Fdi: "Oggi, in un'epoca di profonda instabilità, prima di tutto economica ma anche sociale e politica, è quanto mai necessario e doveroso celebrare l'anniversario dell'Italia unita, libera e indipendente, al fine di affermare e di consolidare il sentimento di identità nazionale, anche attraverso la memoria dei fatti e la comprensione del significato degli eventi della storia risorgimentale italiana ed europea, purtroppo poco conosciuti, soprattutto dai nostri giovani".

La proposta di legge prevedeva, appunto, di celebrare la giornata del 17 marzo "come festività nazionale" e di organizzare, nello stesso giorno, "iniziative per diffondere presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado la conoscenza degli eventi storici e culturali che hanno portato all'unità nazionale" oltre a "convegni, incontri e dibattiti" presso altri enti e istituzioni "per rinnovare e conservare la memoria di tali eventi".