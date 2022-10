Il consigliere della Lega: "Covid è una pagliacciata, vaccini mai testati"

"I vaccini non sono mai stati testati". "La grande pagliacciata del caso Covid sta per terminare". "Fermate questa farsa, la più grande della storia dell'Unione Europea". Sono alcune delle parole usate da Diego Lucianaz, neo consigliere regionale indipendente nel gruppo della Lega, che oggi è subentrato a Nicoletta Spelgatti, eletta senatrice.

Lucianaz ha esordito: "Là fuori, dallo scorso anno quando il 'green pass' è stato introdotto anche da noi, ci sono sempre più cittadini valdostani che resistono, che non vogliono piegarsi alle menzogne ufficiali, che si informano, che hanno pagato personalmente per la loro determinazione". Hanno lottato "per la propria libertà, per la libertà del proprio corpo, delle proprie idee". Oggi "non siamo più di fronte a una pandemia, le persone che ragionano lo sanno bene" aggiunge Lucianaz. Che prosegue: "Da due anni e mezzo siamo assillati dall'infodemia. Anche in Valle d'Aosta abbiamo il telegiornale della Rai che non si ferma con il suo bollettino quotidiano degli infetti. I giornali locali ci danno notizia di una nonnina di 102 anni morta di Covid, mi chiedo dove sia la notizia! Fermate questo storytelling, per favore".

Vaccini non testati

Ovviamente il leghista mette in fila una serie di considerazioni personali che non hanno alcun fondamento: in primis quello sui vaccini non testati. È infatti diventata virale una dichiarazione decontestualizzata dell'audizione al Parlamento Europeo di Janine Small, presidente della sezione della Pfizer dedicata allo sviluppo dei mercati internazionali. Small ha infatti ha spiegato che il vaccino Pfizer anti-Covid non fosse stato testato per fermare la trasmissione del virus. Ma come è bene spiegato in uno studio di Pfizer pubblicato nel dicembre 2020 dal The New England Journal of Medicine gli obiettivi da sempre dichiarati del vaccino sono quelli di sicurezza ed efficacia contro la malattia Covid-19. Gli studi sulla trasmissione, non essendo l’end point primario, sono giunti in un secondo momento, l'11 marzo 2021, dimostrandone una efficacia parziale.