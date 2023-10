L’accusa di Nardella: "Meloni vuole tagliare le gambe ai sindaci Pd"

"Non lasciamo che passi l'idea che tutto sommato i ministri sono dei pasticcioni o che la presidente Meloni non sia così male. Io credo che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sia inadatta, inadeguata a governare questo Paese. Quando una presidente del Consiglio ogni volta all'assemblea dei sindaci parla via video, e in un anno non ha mai incontrato i sindaci della sua patria, vi sembra una presidente del Consiglio adeguata?". Sono le parole del sindaco di Firenze, Dario Nardella, intervenuto stamane a un convegno organizzato nel capoluogo toscano da Energia Popolare, la componente dem che fa capo al governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini.

L'attacco al governo

"Il Governo Meloni - ha spiegato Nardella - sta facendo di tutto per tagliare le gambe alle amministratrici e agli amministratori del Partito Democratico. C'è un disegno preciso, cinico e spietato, di cui noi abbiamo appreso come una doccia fredda durante l'assemblea nazionale dell'Anci, che è quello di togliere l'ossigeno alle città italiane, perché tu colpisci al cuore il Pd che nei territori ha dimostrato cosa significa il buon governo".

Il Primo cittadino del capoluogo toscano ha poi attaccato l’esecutivo sulla manovra: "Questa Manovra - ha detto - è semplicemente una vergogna sulla sanità: sui tre miliardi in più, 2,2 miliardi servono per i rinnovi contrattuali. Presidente Meloni, il rinnovo contratto non è una gentile concessione del tuo partito ai lavoratori, è un diritto".

"Ue troppo timida sulla crisi in Medio Oriente"

Nardella, che in molti danno tra i prossimi candidati del partito di Elly Schlein all’Europarlamento, ha affrontato anche questioni internazionali: "Oggi abbiamo bisogno di confrontarci e parlare di Europa. Lo dobbiamo fare perché l'Europa che sta affrontando il dramma del Medio Oriente è troppo timida, è troppo remissiva rispetto a quello che sta succedendo alle porte del Mediterraneo. Noi vogliamo riformare l'Europa, la destra vuole mettere il bavaglio all'Europa. Noi la amiamo, per questo la vogliamo cambiare. L'Europa è nata su un grande sogno, un grande afflato di speranza, desiderio di ricostruire dopo le macerie della seconda guerra mondiale", ha concluso.

