Patrick Zaki cancellato anche dal Festival di Brescia

Dopo la partecipazione a Che tempo che fa” (pare solo rimandata) e la presentazione del suo libro autobiografico all’Arsenale di Torino (spostata in altra sede), Patrick Zaki salta anche l’inaugurazione del Festival della Pace di Brescia, in programma dal 10 al 25 novembre e già anticipato in questi giorni da una serie di iniziative tra cui la Marcia per la pace e l’accoglienza, in scena sabato. Lo studente e attivista egiziano, noto per il suo arresto nel 2020 per cui si registrò una grande mobilitazione della comunità internazionale, è finito nell’occhio del ciclone per le sue dichiarazioni in merito al conflitto tra Israele e Palestina: in un post sui social aveva definito il premier israeliano Benjamin Netanyahu "serial killer politico". A Brescia Zaki era atteso per presentare il suo libro (autobiografico) "Sogni e illusioni di libertà", ma ogni appuntamento cittadino è stato annullato.

Le precisazioni

A nulla sono servite rettifiche scritte dall’attivista in una lunga lettera inviata al quotidiano La Repubblica: "Alcuni - scrive - potrebbero biasimarmi perché nei miei post non ho menzionato subito il mio ripudio per qualsiasi forma di violenza esercitata o praticata contro un civile indifeso, donna o bambino, non coinvolto in questo conflitto. In ogni caso, sono contrario all'uccisione o all'aggressione di qualsiasi civile, israeliano o palestinese, non coinvolto nelle violenze, nelle colonie illegali o negli omicidi".

Napoli (Azione): “Chi lo ha escluso doveva motivare”

E c’è chi, pur non condividendo il pensiero del giovane attivista, non è d’accordo alla sua esclusione degli eventi. "Zaki ha spiegato, senza convincermi, la sua posizione sulle stragi di sabato 7 ottobre in Israele", spiega Osvaldo Napoli, della segreteria nazionale di Azione. "Chi lo ha escluso - continua - avrebbe dovuto forse motivare meglio, senza anatemi ma neppure senza indulgenza, le ragioni della sua esclusione. Zaki mette sullo stesso piano le stragi dei terroristi e la reazione di Israele, ignorando che gli israeliani non vanno casa per casa a Gaza a decapitare bambini, donne e anziani. Equiparare una banda di criminali nazisti all'esercito di una democrazia è un fuor d'opera che Zaki doveva risparmiarsi, e risparmiarci. Rimane il fatto che la democrazia è talmente forte e superiore a chi ne denuncia le lacune e poco ne apprezza le virtù da poter concedere la parola a tutti”, conclude.

