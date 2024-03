La Lega vuole cancellare il ballottaggio nei comuni. Insorgono le opposizioni: "È un golpe"

Niente ballottaggio alle elezioni nei comuni con una popolazione superiore ai 15 mila abitanti se una coalizione raggiunge il 40 per cento dei voti. Lo chiede un emendamento presentato dalla Lega al Dl Elezioni in discussione nell'aula del Senato. La proposta non è nuova, il partito di Matteo Salvini l'aveva già proposta in passato, durante la discussione di altri provvedimenti.

Si tratterebbe di modificare l'articolo 72 del testo unico sugli enti locali, stabilendo che "è proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi, a condizione che abbia conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi. Qualora due candidati abbiano entrambi conseguito un risultato pari o superiore al 40 per cento dei voti validi, è proclamato eletto sindaco il candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato con la lista o con il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano di età".

Gli emendamenti al "Dl Elezioni"

Sono circa quaranta gli emendamenti al decreto Elezioni nel corso della discussione generale del provvedimento a Palazzo Madama. Oltre alle proposte di modifica depositate dai partiti di opposizione, ce ne sono tre presentati da Fratelli d'Italia, due dalla Lega e uno da Forza Italia. Il Carroccio, come annunciato, oltre all'emendamento sui ballottaggi nei comuni ha riproposto quello sul terzo mandato per i presidenti delle Regioni come aveva già fatto in commissione Affari Costituzionali.

Insorgono le opposizioni. Il PD: "Un golpe"

"Nella maggioranza sono agli stracci. I protagonisti sono sempre gli esponenti della Lega che dopo aver presentato l'emendamento salva Zaia che cancella il limite dei mandati per i presidenti di regione ora propone, con l'emendamento 4.105, l'abolizione di fatto del ballottaggio nei comuni. Ovviamente per noi è questo emendamento è una aberrazione, una provocazione, un colpo di mano inaccettabile contro leggi che hanno dimostrato di funzionare bene. È intollerabile che la Lega, per regolare conti interni alla maggioranza, giochi sulle regole della nostra democrazia. Il Dl Elezioni che doveva solo stabilire la data del voto è diventato un golpe al quale ci opporremo. Il partito di Giorgia Meloni e FI cosa ne pensano?". Così il presidente dei senatori del Partito Democratico, Francesco Boccia.

Gli fa eco il collega Roberto Morassut: "L'intenzione della Lega di abolire i ballottaggi nei comuni nell'ambito di un decreto legge governativo - tuona il deputato dem - è inaccettabile perché tale misura non presenta i caratteri di necessità e urgenza propri di un decreto legge. È una spallata ad una legge vigente approvata dal Parlamento nella centralità della sua funzione legislativa sulle grandi leggi che informano l'ordinamento".

Maiorino (M5S): La Lega si comporta come un partito di opposizione

All'attacco anche il Movimento 5 Stelle: "L'emendamento - spiega la senatrice Alessandra Maiorino, vicepresidente del gruppo del Movimento cinque stelle a palazzo Madama e capogruppo in commissione Affari costituzionali - rappresenta un nuovo attacco alle regole della democrazia da parte della Lega. Adesso vogliono cancellare i ballottaggi dei sindaci, stabilendo così che possa essere una minoranza degli elettori di una città a scegliere il sindaco, con buona pace della partecipazione. D'altra parte per chi considera la democrazia un optional, l'astensionismo crescente non è un problema. Ci avevano già provato nel disegno di legge per l'elezione diretta dei presidenti di Provincia, ora ci riprovano in un decreto che nasce con finalità meramente tecniche e che tra pretese sul terzo mandato di sindaci e presidenti di Regione e cancellazione dei ballottaggi, rischia di diventare una porcata come la celebre legge elettorale Calderoli. La Lega sembra una belva ferita che prova il tutto per tutto con una foga fuori controllo. Fa ancora parte della maggioranza? Il suo comportamento sembra più quello ostruzionistico di una forza di opposizione, con emendamenti che spuntano dal nulla prima dell'esame dell'Aula".