Stivali sporchi di fango e pugno al cielo: la prima di Aboubakar Soumahoro in Parlamento

Aboubakar Soumahoro sbarca in Parlamento, con dei messaggi forti. Eletto come deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra italiana, Soumahoro è arrivato oggi alla prima seduta della diciannovesima legislatura indossando degli stivali da lavoro sporchi di fango, facendosi immortalare all'ingresso di Montecitorio con il pugno chiuso alzato verso il cielo.

"Portiamo questi stivali in Parlamento, gli stessi che hanno calpestato il fango della miseria - ha scritto Soumahoro in un tweet - Portiamo gli stivali della lotta nel Palazzo per rappresentare sofferenze, desideri, speranze. Per chi è sfruttato e chi ha fame. Coi piedi saldi nella realtà". Aboubakar Soumahoro ha lavorato a lungo come sindacalista impegnandosi per i diritti dei braccianti nel Sud Italia, e in generale per la condizione dei migranti in Italia.