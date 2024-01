Perché abolendo l'abuso d'ufficio i furbetti resteranno impuniti

"Sull’abolizione dell'abuso d’ufficio non vi sarà nessuna esitazione da parte del governo e da parte di questo ministero. Non esiteremo rispetto a quanto abbiamo fatto, detto e promesso". Non lascia spiragli il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, da sempre tra i più determinati a voler mandare in soffitta la norma. L'iter per la cancellazione del reato è iniziato con l'approvazione, da parte della commissione Giustizia del Senato guidata da Giulia Bongiorno, dell'articolo 1 del ddl che porta il nome del Guardasigilli.

Una scelta che divide il campo del centrosinistra, con Italia Viva che ha unito i suoi voti a quelli della maggioranza. Anche nel Pd, che in Parlamento ha votato contro l'articolo, l'argomento agita il dibatto interno: "Noi – spiega Matteo Ricci, primo cittadino di Pesaro e coordinatore dei sindaci dem – chiedevamo da dieci anni la revisione dell'abuso d’ufficio. È un reato che nel 95 per cento dei casi finisce in assoluzione o archiviazione e che un amministratore rischia di compiere esclusivamente votando o firmando un atto. Non funziona e ha rischiato finora di intasare un sistema giudiziario già storicamente troppo lento". Di diversa opinione il presidente dell'Anac, Giuseppe Busia, che spiega la sua posizione a Today.it.

Presidente, la vostra linea, più volte ribadita, è che il reato di abuso d'ufficio non vada abolito, ma si lavori di più sui controlli. In che modo?

"I controlli preventivi a carattere collaborativo sono essenziali e non a caso sono parte fondamentale dell’architettura del Pnrr. Sono un vantaggio per le stesse amministrazioni, perché consentono di evitare non solo che il denaro che abbiamo ottenuto e che ci serve per fare i grandi investimenti ai quali è legato il futuro dell'Italia vada in mani sbagliate, ma che questo denaro frutti davvero benefici. Lo strumento che stiamo adottando, quello dei controlli preventivi e collaborativi, si sta rivelando molto efficace. Le verifiche avvengono su richiesta delle stesse stazioni appaltanti, che stipulano un accordo con le amministrazioni che stanno gestendo il contratto; si definiscono quali sono i documenti che noi controlliamo e noi, in una decina di giorni, verifichiamo le carte e diamo una risposta. Questo non rallenta la procedura ma consente di evitare errori, di rispettare la legge e superare la cosiddetta 'paura della firma' da parte delle amministrazioni".

Si parla spesso dell’abuso d’ufficio come un reato legato ai sindaci, in realtà riguarda tutta la pubblica amministrazione. Quali problemi potrebbe creare l’abolizione?

"Abolirlo del tutto rischia di creare dei vuoti normativi importanti. Faccio un esempio: il commissario di un concorso che favorisce un candidato amico, se non lo fa ricevendo un pagamento per quel favore, non rientra né nel reato di corruzione né in quello di turbativa d’asta, che si applica alle gare e non alla selezione del personale, in nome di un principio giusto e garantista che è la tassatività della fattispecie penale. Analogamente, chi cerca di truccare una gara d’appalto può essere accusato di turbativa d’asta, se invece fa un affidamento diretto sopra la soglia che richiederebbe una gara, senza l’abuso d’ufficio rimane impunito".

In pratica si passerebbe da una norma forse troppo restrittiva al far west?

"Occorre puntualizzare, definire, rendere tassativa la norma per fare in modo che non ci siano ambiguità e la stessa riguardi solo violazioni puntuali di legge, che non ci siano discrezionalità come è avvenuto in alcune sentenze che hanno riguardato generiche violazioni. Abrogare del tutto, ripeto, genererebbe dei vuoti. Potremmo dire che la finalità è giusta, ma è sbagliato il mezzo".

Come pensa che si muoveranno i giudici se dovesse, come probabile, andare in porto la riforma?

"Il rischio è che i magistrati espandano altre fattispecie di reati, una cosa non sana che tradirebbe gli obiettivi della stessa riforma messa in campo dal ministro Nordio. Potrebbe accadere che da un lato ci troveremo la non punizione di comportamenti gravi e dall’altro delle condanne a conseguenza di un’interpretazione eccessivamente allargata di altre tipologie di reato".

"Il rischio è che i magistrati espandano altre fattispecie di reati, una cosa non sana che tradirebbe gli obiettivi della stessa riforma messa in campo dal ministro Nordio". Così il presidente dell'Anac, Giuseppe Busia, a Today.it

A proposito del ministro, sostiene che l’abuso d’ufficio sia un fallimento perché su 5 mila processi ci sono state solo nove condanne. I dati a cui fa riferimento sono del 2021, ma l'ordine di grandezza è coerente con quelli attuali.

"Penso che ci sia stata una cattiva applicazione della disposizione, ma che la strada giusta non sia quella di abrogarla. Piuttosto, la si modifichi per evitare che tutti i procedimenti che si sono conclusi con l’archiviazione non si aprano neanche, perché è giusto evitare che non si inizi l'azione penale arrecando un danno all’indagato – anche in termini di immagine – e allo stesso tempo che la macchina della giustizia si metta in moto inutilmente. I numeri, insomma, ci dicono che c’è un problema, quindi fa bene il governo a occuparsene, ma discutiamo sul come risolverlo".

Il presidente Mattarella sarebbe preoccupato perché l’abolizione del reato, unito al depotenziamento del traffico d’influenze, renderebbe la normativa italiana molto più permissiva rispetto a quelle dei partner europei. C'è il rischio?

"Potrebbero nascere dei conflitti con le norme europee. Il presidente della Repubblica, in occasione della giornata mondiale dell’anticorruzione, ha sottolineato l'importanza di lottare contro questo male. La sua testimonianza è un faro per tutte le istituzioni e per tutti i cittadini. Il rischio che si pone è quello della non compatibilità con un orientamento consolidato in ambito internazionale. Le Nazioni Unite, con la Convenzione di Merida del 2003, invitano a introdurre negli ordinamenti dei Paesi una fattispecie di abuso d’ufficio e la stragrande maggioranza degli Stati europei si è dotato di una normativa in tal senso. La Commissione Ue ha proposto una direttiva che qualora venisse approvata, costringerebbe l’Italia a fare dei passi indietro per armonizzare il suo impianto normativo".

La proposta di direttiva Ue Il 3 maggio del 2023, la Commissione Europea ha elaborato la proposta di direttiva 2023/0135 (COD). L’obiettivo è quello di armonizzare le norme di contrasto alla corruzione in tutti gli Stati membri, nonché il relativo sistema sanzionatorio. Se la direttiva dovesse essere approvata, l’Italia dovrebbe dotarsi nuovamente di una legge che punisca il reato di abuso d’ufficio, malgrado l’ormai prossima abolizione.

Si può dire che l'abuso d'ufficio sia un ‘reato spia’, che serve a prevenirne altri più gravi come la corruzione?

"Quello che lei dice ricalca una tesi che ha alimentato molte polemiche. Io penso che sarebbe grave se venisse interpretato così, perché vorrebbe dire – facendo una metafora – che la magistratura utilizzerebbe il reato di abuso d’ufficio come una pesca a strascico, buttando la rete per poi andare a scoprire se in mezzo a quello che si è tirato su c’è anche la corruzione. Non è un metodo che mi sento di condividere, perché in mezzo ci sono le persone che subiscono i processi".

Se dovesse spiegare a un giovane laureando perché l’abuso d’ufficio va riformato ma non abolito, che parole userebbe?

"Gli direi che abolirlo rischia di lasciare impuniti comportamenti gravi come aiutare un amico a un concorso pubblico o favorire un’impresa meno efficiente e più costosa quando si assegna una commessa pubblica. La corruzione è un reato carsico, che produce danni elevati alla società. E il danno non si quantifica solo nei soldi che finiscono nelle mani dei corruttori, ma nella sfiducia nelle istituzioni. È un tarlo della democrazia che va assolutamente combattuto e l’arma più forte che abbiamo è la prevenzione. Noi, come Autorità, stiamo lavorando moltissimo sulla digitalizzazione delle gare, sia per favorire la semplificazione che per garantire i controlli e la trasparenza, mettendo tutti i cittadini nelle condizioni di vedere come le amministrazioni spendono i soldi".