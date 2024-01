L'abuso d'ufficio verso la cancellazione: cosa cambia (e chi ne viene favorito)

Nella giornata di ieri è arrivato il primo "sì" ad una delle iniziative del governo in tema giustizia più discusse. La commissione Giustizia del Senato ha approvato il cosiddetto ddl Nordio, il disegno di legge che contiene l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio.

Con il sostegno di Italia Viva, la maggioranza ha approvato il testo bocciando tutti gli emendamenti delle opposizioni. Passata anche una proposta della Lega che vuole ridefinire il reato di traffico di influenze illecite, in considerazione del fatto che manca in Italia una norma che definisca l’attività di lobbing. Tema, tra l'altro, tornato in discussione dall’inchiesta sulle commesse Anas.

Ma torniamo all'abuso d'ufficio. Per la sua cancellazione premono numerosi sindaci e amministratori locali che ne hanno denunciato un utilizzo spesso strumentale. Secondo la maggioranza, il reato va eliminato perché costituirebbe una fattispecie troppo "indefinita", che finisce per produrre una gran numero di procedimenti giudiziari di cui però solo una piccolissima parte si conclude con una condanna.

La colpevolezza non viene mai accertata in sede giuridica, ma allo stesso tempo essere accusati di questo reato, soprattutto se si tratta di politici politici, crea una forte eco mediatica. Sono queste, fondamentalmente, le motivazioni della maggioranza e in particolare del ministro della Giustizia Carlo Nordio, che ha fatto del tema un suo grande cavallo di battaglia. "Su 5 mila processi arrivano solo nove condanne", ha affermato in un'intervista di pochi mesi fa al Corriere della Sera.

Detto nella maniera più semplice possibile, il reato d'abuso d'ufficio serve a punire chi approfitta del proprio incarico pubblico per avvantaggiare sé stesso, o altri, o per danneggiare qualcuno ingiustamente.

"Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che [...] intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni", recita l'articolo 323 del Codice Penale.

La differenza con la corruzione sta fondamentalmente nell'assenza di una "contropartita". Il reato di corruzione si applica infatti il pubblico ufficiale che nell'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve indebitamente - per sé o per un terzo - denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

Le critiche: un via libera alle "angherie del potere"

Abrogare del tutto il reato di abuso d'ufficio significa sottrarre un tassello importante al sistema di tutela che la legge dà in dotazione ai cittadini per difendersi dai possibili abusi del potere pubblico. È su questo punto cruciale che si concentrano le motivazioni di chi difende il reato d'abuso d'ufficio.

"Mi domando da magistrato ed uomo che amministra giustizia cosa dirò a quell’onesto candidato ad un posto di lavoro pubblico che si è visto scavalcare da altro a cui un compiacente funzionario ha valutato in modo illegittimo i titoli, in modo da favorire il concorrente nella nomina. E cosa dirò a quel cittadino che si è visto negare una licenza perché il sindaco del suo paese ha voluto privilegiare il suo compagno di partito assegnando a questi ciò che spettava al primo". Questa la riflessione dell'ex procuratore capo di Agrigento e attuale procuratore di Cagliari Luigi Patronaggio.

Recentemente sono arrivate le critiche dell'Associazione nazionale magistrati: un via libera alle "angherie del potere pubblico", ha detto il presidente Giuseppe Santalucia.

L'Europa potrebbe reintrodurlo?

C'è poi la questione sul contrasto con la normativa internazionale ed europea. Secondo molti critici la cancellazione del reato in questione violerebbe la convenzione Onu di Merida, che chiede agli Stati di adottare misure legislative per punire un pubblico ufficiale che abusare delle proprie funzioni o della propria posizione, per compiere, o di astenersi dal compiere "un atto in violazione delle leggi, al fine di ottenere un indebito vantaggio per sè o per un’altra persona o entità".

Per quando riguarda il diritto dell'Unione Europea, è attualmente in fase di discussione una direttiva anticorruzione che prevede espressamente il reato di abuso d’ufficio per tutti gli Stati membri. Ciò significa che qualora la direttiva europea venisse emanata e, nel frattempo, il Parlamento italiano desse il via libera alla cancellazione del reato, l'Italia potrebbe andare incontro alla richiesta europea di reintrodurlo e a successive ed eventuali procedure d'infrazione in caso di mancato recepimento.

Non a caso, nei mesi scorsi il Presidente Mattarella aveva chiesto alla maggioranza di rivedere il testo. La stessa leghista Giulia Bongiorno - relatrice della commissione Giustizia - avrebbe preferito una riformulazione del reato invece che la sua totale cancellazione. Per ovviare a possibili criticità, Bongiorno a dichiarato che l’abrogazione dell'abuso d'ufficio sarà solo uno dei punti nel contesto di una "riforma più ampia" in cui si rivisiteranno "tutti i reati contro la Pubblica amministrazione".