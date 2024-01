Abuso d'ufficio, il Pd è contrario a eliminare il reato (ma anche un po' favorevole)

Con il primo "sì" all'abolizione del reato d'abuso d'ufficio, arrivato in commissione Giustizia con il supporto di Italia Viva al centrodestra, anche tra i sindaci dem c'è chi esulta.

Sì, perché se i dirigenti Pd si compattano con l'opposizione portata avanti sul ddl Nordio dai 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra - con il capogruppo del Pd in commissione Giustizia Alfredo Bazoli che tuona: "Resteranno senza sanzioni tante condotte prevaricatrici di pubblici funzionari" - sindaci e amministratori locali dem non sono esattamente sulla stessa linea.

Matteo Ricci, primo cittadino di Pesaro e coordinatore dei sindaci Pd, definisce "una vittoria" il voto in commissione. "Noi sindaci chiedevamo da dieci anni la revisione del reato di abuso d’ufficio. È un reato che nel 95% dei casi finisce in assoluzione o archiviazione e che un amministratore rischia di compiere esclusivamente votando o firmando un atto. Non funziona e ha rischiato finora di intasare un sistema giudiziario già storicamente troppo lento", ha affermato ai microfoni di Radio Uno. "Nel Partito Democratico c’è stata una grande discussione sul tema: noi sindaci, pur rispettando la posizione dei parlamentari dem non possiamo che considerare quella di oggi come una vittoria", ha aggiunto.

Pur preferendo parlare di "revisione" piuttosto che di totale cancellazione, sono tanti i sindaci dem a pensarla come Ricci. Dario Nardella, sindaco di Firenze, ha ricordato che "tutti i sindaci, indipendentemente dal colore politico, hanno sempre denunciato la inefficienza, la inefficacia di questo reato di abuso di ufficio". Secondo il primo cittadino di Firenze non ci sarebbe "un plateale conflitto tra i sindaci del Pd e il partito perché, attenzione, non è che il Pd ha detto che va bene così com’è questo reato".

Eppure una diversa prospettiva tra dirigenti Pd e sindaci è sotto gli occhi di molti. Il renziano Davide Faraone consiglia ironicamente alla segretaria Elly Schlein di "ascoltare di più i propri amministratori, prima di assecondare il M5S e fare battaglie campali in Parlamento".

"Sbagliano quei sindaci di sinistra che chiedono di cambiare la legge per la paura della firma", dice ai microfoni di Radio Popolare il deputato del Pd ed ex ministro della Giustizia Andrea Orlando. "Sbagliano - ribadisce - è un errore politico grave perché penso che riconfigurare l’abuso d’ufficio è esercizio opportuno, cancellarlo rischia di creare anche per i sindaci ancora più problemi di quanti ne risolverà, saranno i sindaci dei prossimi decenni a pagare l’errore di valutazione fatto oggi".

La cancellazione dell'abuso d'ufficio

La cancellazione dell'abuso d'ufficio è uno degli interventi più attesi della riforma della giustizia voluta dalla maggioranza ed è contenuto all’articolo 1 del cosiddetto ddl Nordio.

Il reato, contenuto nell'articolo 323 del codice penale, si configura quando un pubblico ufficiale o "incaricato di pubblico servizio" procura "a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale" oppure "arreca ad altri un danno ingiusto".

Se secondo l'Associazione nazionale magistrati l'abolizione del reato darebbe il via libera alle "angherie del potere pubblico", la sua cancellazione è tra i maggiori cavalli di battaglia del ministro Nordio. Chi vuole abolirlo sostiene che la sua fattispecie è troppo "indefinita", finendo per produrre un numero elevato di procedimenti giudiziari di cui però solo una piccolissima parte si conclude con una condanna.

La colpevolezza - sostiene la maggioranza - non viene quasi mai accertata in sede giuridica, ma allo stesso tempo essere accusati di questo reato, soprattutto se si tratta di politici politici, crea una forte eco mediatica.

Nel tempo, la causa per una sua cancellazione, o quantomeno revisione, è stata abbracciata da numerosi sindaci e amministratori locali. Enrico Costa, deputato di Azione ed ex viceministro della Giustizia ha raccolto in un libro, intitolato "Chi abusa dell'abuso", 150 casi di sindaci di piccoli comuni coinvolti in inchieste e processi per abuso d'ufficio e poi prosciolti. Nel volume, definisce "sacrosanta" l’abrogazione di un reato "evanescente".

Tra i sindaci, appunto, anche diversi esponenti del Pd. D'altronde, pochi mesi fa Nordio aveva affermato: "Posso affermare sul mio onore che vi è stata una processione di amministratori e soprattutto di sindaci anche appartenenti al Pd e ad altre formazioni che ci hanno supplicato di abolire questo reato che crea la paura della firma".