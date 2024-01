Cinque denunce e decine di identificati per i saluti romani di Acca Larentia

Cinque persone sono state denunciate per i saluti romani durante la commemorazione di Acca Larentia a Roma. I magistrati capitolini hanno ricevuto martedì una prima informativa della digos che sta procedendo alla identificazione delle persone che hanno fatto il saluto fascista. I magistrati ora dovranno valutare - in base agli elementi che sta raccogliendo la questura - se procedere con l'apertura formale di un fascicolo di indagine. Gli inquirenti sono al lavoro sui filmati delle telecamere che hanno registrato le varie fasi dell'evento, a cui ha partecipato un migliaio di persone ben organizzate: per lo più militanti di estrema destra - molti legati a CasaPound, Forza Nuova e Blocco Studentesco - e appartamenti a frange del tifo ultras di Lazio e Roma.

La presenza record nel 2018

La strage di Acca Larentia avvenne il 7 gennaio del 1978. E da oltre 40 anni centinaia di camerati si presentato davanti ai locali della vecchia sede del Msi del Tuscolano per ricordare Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta e Stefano Recchioni, uccisi 46 anni fa da un’organizzazione terroristica di estrema sinistra. Per questo 46esimo anniversario, si stima che si siano radunate circa 1000 persone. Il numero più alto di partecipanti è stato raggiunto però nel 2018, quando - con Gentiloni premier - si ritiene fossero presenti circa tremila persone. Lo scorso anno parteciparono in circa 2mila, il doppio delle presenze registrate quest'anno, circa mille. Nel 2022, sotto Mario Draghi, furono circa 800. Anche in tempi di covid alla commemorazione hanno partecipato in tanti: furono 600 nel 2021, segnando il minimo di presenze quando era premier Giuseppe Conte, 1.140 nel 2020, 800 nel 2019. Nel 2017 sempre con Gentiloni al governo furono 2mila i partecipanti mentre negli anni precedenti con Matteo Renzi presidente del Consiglio si registrarono 1.200 persone nel 2016 e mille nel 2015. Infine nel 2014 con Enrico Letta premier alla manifestazione presero parte tre le 6 e le 700 persone.

La vicenda continua a tenere banco anche nel quadro politico. Elly Schlein, segretaria del Pd, nella giornata di oggi - mercoledì 10 gennaio - interverrà al question time alla Camera e chiederà al ministro del’Interno, Matteo Piantedosi, di chiarire a proposito di "fenomeni di fascismo che non vengono contrastati dal governo" dopo quanto accaduto domenica scorsa davanti all’ex sede dell’Msi nel corso della commemorazione dei tre giovani uccisi 46 anni fa. criminazione".

Piantedosi: "Apologia del fascismo per cinque di CasaPound"

''La questura di Roma, cui va il mio plauso, ha assicurato lo svolgimento della manifestazione senza che si verificassero incidenti, privilegiando le attività di osservazione, più proficue per l'acquisizione di elementi utili da sottoporre all'Autorità giudiziaria ai fini dell'accertamento dell'eventuale commissione di reati. La stessa questura ha trasmesso alla competente autorità giudiziaria una prima informativa di reato, contestando il delitto di apologia del fascismo a carico di cinque esponenti di Casa Pound, individuati tra i partecipanti, cui seguiranno ulteriori comunicazioni all'esito del riconoscimento e identificazione degli ulteriori convenuti alla manifestazione''.

Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, rispondendo all'interrogazione della segretaria del Pd Elly Schlein sugli eventi accaduti in occasione della commemorazione dei fatti di via Acca Larentia.