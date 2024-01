Ci sono più di 10 indagati per il raduno di Acca Larentia

La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta in relazione ai saluti romani di domenica scorsa davanti all'ex sede dell'Msi di via Acca Larentia nel corso della commemorazione dei tre giovani uccisi 46 anni fa. Sono oltre dieci gli indagati, nei cui confronti si procede per l'ipotesi di apologia del fascismo. Gli investigatori, che hanno esaminato i filmati, hanno identificato circa 150 partecipanti alla manifestazione.

Da Schlein a Rampelli: le reazioni politiche

Non si spengono intanto, a distanza di giorni, le polemiche politiche. "Le organizzazioni neofasciste vanno sciolte. La destra continua a non recidere il cordone ombelicale con alcune realtà del passato. Da La Russa parole sul saluto romano che sono un insulto a chi ha fatto la resistenza. L'antifascismo deve essere un valore riconosciuto dentro il Parlamento. Meloni ha il dovere di prendere le distanze con il passato. Ha parlato 3 ore in conferenza stampa, le bastano 10 secondi per dichiararsi antifascista". Lo afferma Elly Schlein che torna sulla vicenda del raduno di Acca Larentia aggiungendo: "Meloni deve rispondere del suo passato, non a noi ma al Paese".

Schiva, ancora una volta invece, il tema dell'antifascismo Fabio Rampelli: "Siamo sempre in attesa che la sinistra italiana si dichiari anticomunista. Chissà se accadrà mai' - ha dichiarato il vicepresidente di Fdi nel corso della trasmissione Omnibus su La7 - C'è una storia europea a cui apparteniamo. L'Europa ha subito il comunismo, dichiararsi anticomunisti è un dovere''.