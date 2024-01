Dopo Acca Larentia, l'appello: "Casa Mussolini sia dedicata alle vittime dell'odio politico"

Il regista tedesco Oliver Hirschbiegel, che ha diretto il capolavoro su Adolf Hitler "La caduta", è stato tra i primi a firmare la petizione. Oltre a lui, lo sceneggiatore di "M. Il figlio del secolo" Stefano Bises, l'editrice di Parigi Liana Levi, l'avvocato di Salvatore Borsellino, Fabio Repici, i produttori di film e serie tv di successo, Nils Hartmann e Sascha Rosemann. Le immagini della parata fascista di domenica 7 gennaio 2024 a Roma hanno fatto il giro del mondo. Per questo le adesioni all'appello arrivano anche da lontano. L'idea, suggerita su Today.it dall'editoriale di Fabrizio Gatti, è di trasformare la casa natale di Benito Mussolini a Predappio in un memoriale dedicato a tutte le vittime dell'odio politico. Dal regime fascista fino alle Brigate rosse, dagli eccidi della guerra civile fino alle stragi delle organizzazioni terroristiche di estrema destra durante la Guerra fredda. Un luogo in cui gli italiani possano finalmente incontrare la loro storia, mettendosi però dalla parte delle vittime.

La casa, dove Benito Mussolini è nato il 29 luglio 1883, a Predappio in provincia di Forli-Cesena, è oggi un museo che ospita mostre storiche sul fascismo. E che periodicamente, nonostante le intenzioni opposte del Comune e di buona parte degli abitanti, è meta dei raduni delle camicie nere, che si danno poi appuntamento davanti alla tomba di famiglia del Duce per il rito del saluto fascista "Presente!".

L'Austria ha impedito che la palazzina in cui è nato Adolf Hitler diventasse meta di pellegrinaggi, destinandola a stazione di polizia. Per il paese dell'Emilia Romagna, si potrebbe invece realizzare un luogo della memoria dove raccogliere i nomi, le fotografie, i piccoli oggetti personali delle migliaia e migliaia di vittime dell'odio che ha insanguinato la storia italiana.

La petizione – che non vuole assumere alcuna colorazione di partito – oltre che da esponenti della società civile e dai lettori di Today.it, ha ricevuto consensi sia dal centrodestra, con l'adesione dell'esponente lombardo Daniele Cassamagnaghi, sia dal centrosinistra, con l'ex giornalista Rai Sandro Ruotolo, oggi responsabile cultura e memoria nella segreteria nazionale del Pd. L'appello di Today.it è stato ripreso anche dal quotidiano svedese Aftonbladet (nella foto sotto, L'attore Bruno Ganz nel film "La caduta-Gli ultimi giorni di Hitler" di Oliver Hirschbiegel).

Tra le lettrici che hanno firmato, Silvia Bazzocchi, figlia del partigiano combattente Giorgio, di Forlì. Scrive invece Eugenio Vedove: "Grazie per questa iniziativa con la quale concordo pienamente, sulla base dell'esperienza austriaca verso i luoghi hitleriani. Da uomo libero sono disponibile a qualsiasi altra attività per evitare l'indifferenza e la sterile contrapposizione ideologica". Sulla necessità di un "memoriale dell'odio politico a casa Mussolini", è convinto l'esponente del centrodestra lombardo Daniele Cassamagnaghi. Un'idea condivisa anche dall'ex giornalista della Rai, Sandro Ruotolo: "Aderisco alla proposta di trasformare la casa natale di Benito Mussolini a Predappio nel memoriale dove commemorare tutte le vittime dell'odio politico in Italia – dice Ruotolo –. Abbiamo ancora bisogno di fare i conti con il passato e la trasformazione in Memoriale della casa natale di Mussolini può essere l’occasione giusta per riflettere contro ogni tipo di violenza politica".

Non tutti i lettori sono d'accordo con gli obiettivi della petizione: "No, non sono favorevole a questa iniziativa", scrive Eugenio Manzella, perché è "più politica che umanitaria. Non dovreste schierarvi così platealmente a favore di una parte politica". In realtà il memoriale dedicato alle vittime dell'odio politico, proprio perché è dalla parte delle vittime, potrebbe abbattere barriere e posizioni che ancora oggi dividono l'Italia e la sua storia: "Credo sia importante realizzarlo, perché restituisce al dovere della memoria la casa in cui è nato Benito Mussolini – dice una lettrice –. E poi perché sarebbe la risposta pacifica della società civile alla parata fascista di Acca Larentia a Roma. E a tutte le altre che seguiranno".