I saluti romani imbarazzano il governo. Schlein: "Meloni non ha nulla da dire?"

Schierati in formazione militare, hanno ricordato i "camerati caduti" con il "presente" e il saluto romano. La scena si è ripetuta, il 7 gennaio del 2024, davanti alla storica sede del Movimento Sociale Italiano di via Acca Larentia a Roma e ha infiammato il dibattito politico.

I militanti di estrema destra e i nostalgici del fascismo, come ogni anno, si sono riuniti per ricordare la strage del 1978 in cui persero la vita Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta e Stefano Recchioni, i primi due per mano di antagonisti dell’estrema sinistra e il terzo durante i successivi scontri con le forze dell’ordine. Quest’anno, forse galvanizzati dal vento "sovranista" che soffia un po’ in tutto l’occidente e dal governo "amico", rappresentato durante la cerimonia ufficiale dal vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, i partecipanti sono accorsi particolarmente numerosi, come dimostrano le immagini che sembrano prese da un cinegiornale del secolo scorso.

Ruotolo: "In Germania arrestano chi fa il saluto romano, in Italia no"

Il paradosso che si ripete ogni anno è quello di una commemorazione istituzionale che si sovrappone – per forza di cose – a un’adunata di nostalgici del fascismo. "In Germania – scrive su X il responsabile comunicazione del Partito Democratico, Sandro Ruotolo – arrestano chi fa il saluto romano. È accaduto a due italiani all'Oktoberfest. Da noi no. Accade ogni volta quando i fascisti commemorano Acca Larentia. Il fascismo è un crimine che va perseguito sempre. Le organizzazioni fasciste vanno sciolte".

Il Pd chiederà al ministro dell’Interno di riferire in Parlamento. "Presenteremo un’interrogazione al Ministro Piantedosi, quel che è accaduto non è accettabile – ha scritto sui social la segretaria Elly Schlein –. Le organizzazioni neofasciste vanno sciolte, come dice la Costituzione". Duro anche il leader di Azione, Carlo Calenda: "Questa è una vergogna inaccettabile in una democrazia europea", scrive commentando le immagini.

La polemica tra Rocca e il PD

Poche ore prima, insieme a Rampelli, a depositare due corone di alloro davanti alla vecchia sede del MSI c’erano l’assessore alla Cultura del Comune di Roma, Miguel Gotor, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca e la sua vice, Roberta Angelilli. Lo stesso Rocca ha polemizzato con la consigliera regionale del Partito Democratico, Emanuela Droghei, che aveva criticato la sua presenza alla commemorazione: "Commemorare i morti è una cosa – scrive Droghei – dare copertura istituzionale ad adunate fasciste è altro. Destra e sinistra, negli anni, hanno lavorato per la costruzione di una memoria condivisa delle vittime degli anni di piombo, ma questa manifestazione è un'altra cosa. Rocca e Angelilli ricordino che sono a capo di una istituzione democratica".

Un’accusa che ha mandato su tutte le furie il presidente della Regione: "La cerimonia istituzionale a cui ho preso parte, e alla quale ha partecipato l’assessore di Roma Capitale Miguel Gotor – ha detto Rocca – è stata estremamente composta e animata dalla sola intenzione di ricordare tre vittime degli anni di piombo. Nessun saluto romano davanti ad alcuna carica istituzionale, come lo stesso Gotor può confermare. Se ci fossero stati saluti romani non avrei esitato a stigmatizzarli e a prenderne le distanze. Accusare il sottoscritto di dare copertura istituzionale a adunate fasciste è diffamatorio e la Droghei ne renderà conto in Tribunale".

Polemiche a parte, la presenza delle istituzioni in un contesto di quel tipo stride non poco con le immagini che ogni anno si ripetono in occasione della commemorazione e con quello che avviene nei giorni precedenti, quando viene pubblicizzata. Anche quest’anno, sul manifesto che ha lanciato l’evento, compare una croce celtica bianca sulla scritta "presente, presente, presente". E le impressionanti immagini della sera fanno parte di un copione ormai consolidato che tutti conoscono a memoria, soprattutto gli abitanti di quel quadrante del quartiere Tuscolano che ogni 7 gennaio sono costretti a barricarsi in casa.

Diventa un caso il silenzio di Giorgia Meloni

Intanto, sta diventando un caso il silenzio della premier Giorgia Meloni sulla vicenda. I senatori del Partito Democratico, come annunciato da Schlein, hanno presentato un'interrogazione parlamentare alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi e a quello della Giustizia, Carlo Nordio.

"Molti partecipanti – si legge nel testo – hanno gridato per tre volte 'presente' con le braccia tese nel saluto romano. Successivamente, i militanti si sono spostati davanti all'ex sede del Msi, dove era presente anche il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli e, come spesso è accaduto già altre volte in passato in occasione di altre commemorazioni, hanno salutato con il braccio teso di fronte a un manifesto nero recante la scritta 'presente, presente, presente' e in alto una croce celtica bianca". I senatori dem citano la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione Italiana, che vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista e la legge Scelba che prevede il reato di apologia del fascismo, punendo con la reclusione da 5 a 12 anni e con la multa da euro 1.032 a euro 10.329 "chiunque promuova, organizzi o diriga le associazioni, i movimenti o i gruppi con carattere fascista".

Elly Schlein: "Meloni non ha niente da dire?"

"Se gridi 'Viva l'Italia antifascista' a teatro vieni identificato, se vai a un'adunata neofascista con saluti romani e striscioni invece no. Piantedosi chiarisca come sia potuto accadere. E Meloni non ha niente da dire?". Lo scrive su X la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein. Le fa eco il deputato Alessandro Zan: "Una adunata fascista in piena regola nel cuore di Roma, saluti romani e immagini agghiaccianti: un insulto alla democrazia, alla Costituzione antifascista, alla memoria dei martiri della nostra libertà. Non una parola di condanna da parte del governo, non un cenno di distanza da parte della destra. Meloni ha ancora qualche dubbio sulla matrice? Piantedosi invece spieghi al Paese perché nessuno è intervenuto, perché è stato permesso questo scempio".