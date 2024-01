Acca Larentia, diventa un caso il silenzio di Giorgia Meloni

I saluti romani dei militanti di estrema destra durante la commemorazione della strage di Acca Larentia diventano un caso politico. A infiammare la polemica, oltre alla presenza di esponenti delle istituzioni durante la cerimonia ufficiale, il silenzio della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che non ha commentato le immagini che hanno fatto il giro del web.

L'interrogazione parlamentare

I senatori del Partito Democratico, come annunciato dalla segretaria Elly Schlein, hanno presentato un'interrogazione parlamentare alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi e a quello della Giustizia, Carlo Nordio.

"Molti partecipanti – si legge nel testo – hanno gridato per tre volte 'presente' con le braccia tese nel saluto romano. Successivamente, i militanti si sono spostati davanti all'ex sede del Msi, dove era presente anche il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli e, come spesso è accaduto già altre volte in passato in occasione di altre commemorazioni, hanno salutato con il braccio teso di fronte a un manifesto nero recante la scritta 'presente, presente, presente' e in alto una croce celtica bianca". I senatori dem citano la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione Italiana, che vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista e la legge Scelba che prevede il reato di apologia del fascismo, punendo con la reclusione da 5 a 12 anni e con la multa da euro 1.032 a euro 10.329 "chiunque promuova, organizzi o diriga le associazioni, i movimenti o i gruppi con carattere fascista".

Elly Schlein: "Meloni non ha niente da dire?"

"Se gridi 'Viva l'Italia antifascista' a teatro vieni identificato, se vai a un'adunata neofascista con saluti romani e striscioni invece no. Piantedosi chiarisca come sia potuto accadere. E Meloni non ha niente da dire?". Lo scrive su X la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein. Le fa eco il deputato Alessandro Zan: "Una adunata fascista in piena regola nel cuore di Roma, saluti romani e immagini agghiaccianti: un insulto alla democrazia, alla Costituzione antifascista, alla memoria dei martiri della nostra libertà. Non una parola di condanna da parte del governo, non un cenno di distanza da parte della destra. Meloni ha ancora qualche dubbio sulla matrice? Piantedosi invece spieghi al Paese perché nessuno è intervenuto, perché è stato permesso questo scempio".

Ruotolo: "Servono leggi per arginare deriva fascista"

"Conforta l'indignazione che stanno suscitando le immagini della celebrazione di Aca Larentia – spiega Sandro Ruotolo, responsabile comunicazione e memoria della segreteria dem – manca però all'appello, fra le voci, quella della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ci auguriamo voglia prendere le distanze da una vergogna simile. Ma oltre l'indignazione è possibile fare un passo in più per arginare ogni deriva fascista, almeno nei simboli e nelle espressioni più esplicite: il Pd ha presentato, insieme all'Anpi, due proposte di legge per dire basta a strade ed edifici intitolati a esponenti del partito o dell'ideologia fascista. E per dire basta anche alla propaganda fondata sull'esaltazione dei metodi eversivi dell'ordinamento democratico propri dell'ideologia fascista o nazifascista. La Germania, che ha arrestato i due italiani che all'Oktoberfest hanno fatto il saluto romano, oggi sembra aver fatto i conti con il passato molto meglio di noi".

Italia Viva: "Imbarazzante il silenzio di Palazzo Chigi"

"Che cosa aspetta Giorgia Meloni a dire qualcosa su Acca Larentia?" Se lo chiede la deputata di Italia Viva, Isabella De Monte. "Le immagini dell'adunata fascista – spiega – faranno il giro del mondo. imbarazzante la manifestazione, imbarazzante il silenzio di Palazzo Chigi. E dire che abbiamo una presidente del Consiglio che interviene anche sul pandoro di Chiara Ferragni".

Le fa eco il collega di partito, Ivan Scalfarotto: "Nel suo tentativo di accreditarsi quale statista europea, la prima persona in teoria interessata a condannare politicamente questa immondizia dovrebbe essere la presidente del Consiglio in carica. Perché un Paese nel quale si consentono manifestazioni del genere, inneggianti a un regime violento e sanguinario, complice e socio della più efficiente macchina di odio e di sterminio della storia, è un Paese che non può avere alcuna credibilità e nessun credito tra le nazioni civili", scrive il deputato su X.

Fratoianni (Avs): "Le organizzazioni fasciste vanno sciolte"

Duro anche il segretario di Sinistra Italiana e parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra, Nicola Fratoianni: "Se dici "viva l'Italia antifascista", dopo l'inno nazionale, in un teatro – scrive su Facebook – arriva la Digos e ti identifica. Se organizzi da anni raduni neofascisti, fai il saluto romano e inneggi al fascismo, va tutto bene. Questa offensiva pantomima va avanti da troppo tempo. La prefettura dovrà chiarire per quale ragione concede il permesso e perché nessuno interviene e a identificare. Le organizzazioni neofasciste vanno sciolte, immediatamente. Come afferma la nostra Costituzione, come votato dal Parlamento italiano".

Il Movimento 5 Stelle presenta un esposto alla procura di Roma

Il Movimento 5 Stelle, tramite il vicepresidente della Camera, Sergio Costa presenterà un esposto alla Procura di Roma per accertare eventuali reati commessi, tra cui apologia di fascismo, durante la commemorazione di Acca Larentia. "L'apologia del fascismo – dichiara la deputata Stefania Ascari – va contro i principi fondamentali della democrazia. È un reato da perseguire. Il Ministro Piantedosi e la destra al governo si facciano sentire e condannino questa vergogna".

Forza Italia: "Condanna netta e irrevocabile"

Critiche arrivano anche dalla parte moderata della maggioranza di centrodestra: "Le immagini parlano da sole – spiega Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia – e non c'è possibilità di sbagliarsi: si tratta di un episodio da condannare senza se e senza ma. L'antifascismo non è come una preghiera da recitare ogni giorno, ma una precondizione per far parte della comunità civile che è la Repubblica. E io sono fiero di far parte di un movimento quale Forza Italia orgogliosamente antifascista. Sarà la magistratura a valutare eventuali reati, ma politicamente la condanna è netta e irrevocabile".

Rampelli (Fdi): "Noi non c'entriamo niente con i saluti romani"

A cercare di smorzare le polemiche, il vicepresidente dalla Camera e deputato di Fratelli d'Italia, Fabio Rampelli, presente insieme al presidente della regione Lazio, Francesco Rocca, alla commemorazione ufficiale che si è svolta davanti alla sede di Acca Larentia: "La nostra presenza – dichiara – non ha nulla a che vedere con la manifestazione, serale o notturna. Fratelli d'Italia non c'entra nulla ma non da adesso. Noi non partecipiamo a quel tipo di manifestazione, ne abbiamo addirittura fatte due alternative, perché certo non rinunciamo al ricordo di tre ragazzi barbaramente uccisi 46 anni fa".