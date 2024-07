È ufficiale: l'aeroporto di Malpensa è stato intitolato a Berlusconi

È ufficiale. L'aeroporto di Milano Malpensa è stato intitolato a Silvio Berlusconi. Lo ha stabilito l’ordinanza di Enac, l'ente nazionale per l'aviazione civile, che ha effetto immediato: "L’Aeroporto di Milano Malpensa - si legge - è intitolato alla memoria del Presidente Silvio Berlusconi, con la seguente denominazione: Aeroporto internazionale Milano Malpensa - Silvio Berlusconi". La società di gestione Sea, fa sapere il ministero delle Infrastrutture, "provvederà agli adempimenti di competenza connessi alla nuova denominazione". Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini esprime "grande soddisfazione". Era stato proprio Salvini nei giorni scorsi ad annunciare l'intenzione di intitolare l'aeroporto allo storico leader del centrodestra.

Inevitabili le polemiche. Se il governatore della Lombardia ha definito la decisione un "giusto tributo" e più in generale dalla maggioranza hanno appoggiato la scelta, per l'opposizione la "dedica" al Cav è del tutto inopportuna. Intanto il Pd ha annunciato un'interrogazione al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini chiedendo di "chiarire quale procedura sia stata seguita" e "quali siano le motivazioni per cui non sia stata rispettata la procedura prevista" da una legge del 1927 "che richiede un periodo di 10 anni dalla morte della persona prima di intitolare un luogo pubblico".

Nell'interrogazione dei dem si fa poi presente che la società Sea che gestisce lo scalo non ha ricevuto alcun avviso relativo alla procedura di intitolazione. I deputati Pd chiedono inoltre se Salvini "sia a conoscenza delle motivazioni che hanno portato alla richiesta di un parere al Segretario Generale di Palazzo Chigi" e "se corrisponde al vero che in tale parere si affermi che in assenza di una legge specifica la competenza per le intitolazioni degli aeroporti spetti a Enac". Inoltre al ministro viene chiesto "se sia stato acquisito il parere dei Comuni di Milano, Ferno, Lonate Pozzolo e Somma Lombardo, territori su cui insiste l'Aeroporto di Malpensa, in relazione all'intitolazione".