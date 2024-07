L'aeroporto di Malpensa sarà intitolato a Silvio Berlusconi. Ad annunciarlo il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, durante il Forum Masseria in corso a Manduria, in provincia di Taranto. "Proprio oggi il consiglio di amministrazione dell'Enac ha approvato la richiesta di Regione Lombardia presentata l'anno scorso di intitolare l'aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi - ha detto Salvini - e siccome poi la firma e la decisione spetta al ministro alle Infrastrutture e Trasporti, penso proprio che sarà d'accordo".

Fontana: "Un giusto tributo". Majorino (Pd): "Inopportuno"

Soddisfatto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che parla di "giusto tributo". "Siamo certi che il vicepremier Matteo Salvini e il suo ministero - ha aggiunto Fontana - porteranno avanti questa proposta. Un riconoscimento che segue all'intitolazione a Silvio Berlusconi del Belvedere del 39° piano di Palazzo Lombardia, sede della Giunta e luogo simbolo della nostra regione".

Di tutt'altro avviso il capogruppo Pd in Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino: "Quella annunciata da Matteo Salvini di intitolare l'aeroporto di Milano Malpensa a Silvio Berlusconi - spiega - è una scelta davvero inopportuna, in quanto l'ex premier è stato un uomo divisivo e una persona con una storia molto ambigua in cui molti lombardi e molti italiani non si riconoscono".