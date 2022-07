Le affermazioni sessiste del meloniano Marsilio che fanno infuriare la sinistra

Non si ferma la polemica su Marco Marsilio, il presidente della Regione Abruzzo ed esponente di Fratelli d'Italia guidato Giorgia Meloni, che ha pronunciato in diretta tv un commento sessista sulle ex azzurre Mara Carfagna e Maria Stella Gelmini passate con 'Azione'.

"Auguri a Carfagna e Gelmini", esordisce il governatore ai microfoni di Skytg24 a commento dell'addio a Fi delle due ministre 'governiste', per poi aggiungere: ''due persone che fino a ieri erano considerate delle poco di buono, frequentatrici dei salotti e dei festini di Arcore, e oggi sono delle nobildonne e due grandi statiste". Dopo la sua affermazione, cala il gelo in studio, ma si alza un polverone di polemiche con il centrosinistra che accusa il presidente Marsilio di ''sessismo''.

L'indignazione nel centrosinistra

"Sono basita per le parole offensive pronunciate da Marsilio nei confronti di Gelmini e Carfagna a cui va la mia piena solidarietà", denuncia Simona Malpezzi, presidente dei senatori Dem a palazzo Madama, che avverte: ''Parole che confermano tristemente l'opinione che la destra ha delle donne". Sulla stessa linea Debora Serracchiani, capogruppo Pd a Montecitorio: "Parole ignobili quelle di Marsilio, solidarietà a Carfagna e Gelmini, due bravissime colleghe, due donne con il coraggio che a molti manca". E ancora: ''Mi auguro che uomini e donne della destra prendano le distanze da tanta inciviltà".

"Le parole di Marsilio sono vergognose, inqualificabili, inaccettabili", si indigna Stefania Pezzopane, della presidenza del gruppo Pd alla Camera, che continua: "Una roba indegna. Offende due ministre e offende così tutte le donne. Marsilio è Presidente della regione Abruzzo, rappresenta la mia regione, dovrebbe essere un uomo delle istituzioni e invece con i suoi commenti beceri su Carfagna e Gelmini denota una incultura civile spaventosa. Una misoginia insopportabile. Si vergogni! Cosa pensa la Meloni di queste parole contro due donne? Dovrebbe chiedere scusa e dimettersi all'istante''.

Anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha condannato le affermazioni di Marsilio: 'Le offese del governatore della Regione Abruzzo di Fratelli d'Italia Marco Marsilio sono inaccettabili e indecenti, Giorgia Meloni si scusi immediatamente e prenda le distanze. Solidarietà a Mariastella Gelmini e Mara Carfagna''. Laura Boldrini invece parla di "destra preistorica", mentre Monica Cirinnà di "emblema del sessismo disgustoso di certa destra".

Si fa sentire e usa toni duri anche Calenda via twitter: ''Marsilio, un 'uomo', anche presidente di Regione, che si esprime come Lei si è espresso nei confronti di Carfagna e Gelmini, peraltro ministri di governo in carica, dimostra di essere un piccolo troglodita. Mi spiace per la Regione Abruzzo. Meriterebbe molto di meglio".

La replica di Marsilio

Marsilio però si difende dalle polemiche, replicando alle accuse di sessismo: "Sono sempre stato al fianco di Gelmini e Cardagna. Le mie affermazioni volevano sottolineare l'ipocrisia a sinistra".

"Maristella Gelmini e Mara Carfagna - sottolinea - sono mie amiche e le ho difeso mille volte dagli attacchi violenti e volgari, pubblici e privati, della sinistra, come altrettanto ho fatto con Renato Brunetta, altro mio amico". E incalza: "Io denuncio l'ipocrisia della sinistra, che prende persone che fino a ieri ha dileggiato, insultato, utilizzato i suoi militanti del mondo della satira per demolire la reputazione di queste persone e oggi le usa come randello per dire che quelli buoni, i liberali scappano da questa destra becera, impresentabile. Mara Carfagna ha avuto la cortesia di chiamarmi, ci siamo chiariti. Può darsi che mi sia uscita male, ma metto in discussione il doppiopesismo e l'ipocrisia della sinistra."

A fare scudo attorno al governatore meloniano ci sono i colleghi del centrodestra, che denunciano la strumentalizzazione della sinistra.