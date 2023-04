In agricoltura mancano 100mila lavoratori, Lollobrigida: "I giovani vadano nei campi"

"Nelle campagne c'è bisogno di manodopera e i giovani italiani devono sapere che non è svilente andare a lavorare in agricoltura. Anzi, quello che non è un modello di civiltà è non andare a lavorare, stare sul divano e gravare sulle spalle altrui col reddito di cittadinanza". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida durante l'apertura della 55esima edizione di Vinitaly.

Parole dette non a caso visto che, nelle campagne italiane, c'è posto ancora per "almeno 100mila giovani", dopo che lo scorso anno, sul milione di lavoratori entrati in agricoltura con un contratto di dipendente, uno su tre era rappresentato da under 35. Lo dicono i dati di Coldiretti.

A questi vanno aggiunti gli oltre 55mila giovani imprenditori italiani che sempre nel 2022 avevano scelto di investire nella terra, dalla coltivazione all’allevamento e l’agriturismo. Sempre la maggiore associazione che rappresenta il lavoro in agricoltura, segnala anche come siano sempre più ricercate figure specializzate. Un esempio? Trattoristi, serricoltori, potatori e i tecnici dell'agricoltura 4.0 per guidare droni, leggere dati metereologici e utilizzare gli strumenti informatici.

Insomma il ministro Lollobrigida coglie la palla al balzo dei numeri per mandare l’ennesima stoccata al Reddito di cittadinanza e rilanciare l’idea delle politiche per il lavoro, per fare in modo che la domanda incontri l’offerta. Di questa, in agricoltura, sembra essercene molta.