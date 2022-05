Stanziati 14 miliardi di aiuti per famiglie e imprese. Draghi: "faremo tutto il necessario"

Giornata intensa per il governo, alle prese con una doppia riunione del Consiglio dei ministri per varare nuovi aiuti a imprese e famiglie in difficoltà a causa dei rincari generalizzati. Con il dl energia è stata approvata una proroga del taglio delle accise per i carburanti fino all'8 luglio prossimo e misure per il metano. Con il dl aiuti sostegni per imprese e famiglie ed enti locali per fronteggiare gli effetti della crisi Ucraina. Inoltre, sono state varate nuove regole per l’election day di giugno per ridurre il più possibile il rischio Covid.

Sul piatto ben oltre i 6 miliardi pensati inizialmente: ne sono stati stanziati 14, per un “totale di 30 mld pari a quasi il 2% del Pil senza ricorrere a scostamenti di bilancio”, ha sottolineato il premier Draghi. Per incrementare il gettito, l'aliquota della tassa sugli extraprofitti delle società energetiche salirà dal 10 al 15%. Vediamo insieme cosa ha detto il premier Draghi in conferenza stampa, che ha parlato di un “lavoro complesso”.

Conferenza stampa Draghi: “Il problema caro vita può frenare la ripresa”

Al termine di una giornata estenuante il premier Draghi ha tenuto una conferenza stampa insieme ai ministri dell'Economia, Daniele Franco, della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, e del Lavoro, Andrea Orlando, per illustrare tutte le misure varate nei due Cdm di oggi: il dl energia e il dl aiuti. “Questo decreto testimonia l’impegno del governo nel sostenere le famiglie, in particolare le più povere, le imprese. Nel clima di grandissima incertezza che c’è il governo fa il possibile per dare un senso di vicinanza a tutti gli italiani. Le decisioni di oggi rappresentano bene la determinazione del governo. È un decreto molto articolato per difendere il potere d’acquisto delle famiglie e la produttività delle imprese. Approviamo liberalizzazioni e riforme, semplificazioni per accelerare la transizione ecologica, per fare uno scatto negli investimenti nelle rinnovabili che contribuiranno a renderci più indipendenti dal gas russo”. “Contro l’inflazione servono strumenti eccezionali”, ha aggiunto Draghi, sottolineando che a livello economico non si prevede una recessione ma un rallentamento. “L’incertezza resta molto forte ma faremo tutto il necessario”, ha ribadito.

Tutte le misure del dl aiuti e il giallo dell’astensione dal voto del M5s

Nel dl aiuti varato oggi pomeriggio dal Consiglio dei ministri bollette più leggere, la proroga al 30 settembre del superbonus per le villette, aiuti ad imprese e Comuni e sostegni ai profughi ucraini. Il decreto è stato varato senza il voto del Movimento 5 stelle in dissenso sulle norme per i rifiuti di Roma che danno poteri speciali al commissario per il Giubileo, con la possibilità della realizzazione del termovalorizzatore.

Draghi sintetizza così le misure varate: "Per altri due mesi è garantito il taglio delle accise così come sono garantiti interventi per i poveri e sul credito d'imposta, c'è un fondo per le imprese che hanno sofferto danni guerra, ci sono ristori per gli enti locali e viene alleviato il costo materie prime per mantenere cantieri aperti. E' previsto tra l'altro il sostegno a redditi per 28 milioni di italiani. Per chi ha reddito fino a 35 mila euro ci sarà un bonus di 200 euro. Il tutto è finanziato con i livelli di indebitamento dello scorso anno e utilizzando le tasse sugli extraprofitti".

Dl energia, ok alla proroga dei tagli delle accise sui carburanti

Il decreto energia prevede la proroga dei tagli alle accise "dal 3 maggio 2022 (domani, ndr) e fino all'8 luglio 2022". Viene confermato per altri due mesi lo sconto di 25 centesimi rispetto all'accisa ordinaria di 728,40 euro ogni mille litri per la benzina e di 617,40 euro ogni mille litri per il gasolio. Le aliquote saranno:

benzina: 478,40 euro per mille litri;

oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;

gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;

gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo.

Inoltre, per lo stesso periodo, l’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.