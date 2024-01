Aleksandr Dugin: l'ideologo di Putin al convegno del fondatore di Casapound

Una conferenza per discutere "dell’evoluzione del mondo in senso multipolare" alla presenza di un ospite d'eccezione (seppur in videocollegamento da Mosca) come Aleksandr Dugin, filosofo e politologo noto per essere l'ispiratore della matrice ideologica ed ultra-nazionalistica del presidente russo Putin. L'evento si terrà a Lucca il prossimo 27 gennaio, organizzato dall'associazione "Vento dell'est", che oltre ad essere impegnata nel "ristabilire e rafforzare i tradizionali rapporti di amicizia e collaborazione tra Italia e Russia" vanta solidi legami con l'universo neofascista di Casapound.

Fondatore dell'associazione è infatti Lorenzo Berti, fondatore di Casa Pound a Pistoia che negli anni non ha mai cercato di nascondere i propri riferimenti ideologici: nel 2017 si candidò a sindaco per i "fascisti del terzo millennio" e il 25 aprile del 2022 postò su Instagram una foto in cui appariva in costume da bagno insieme alla moglie, corredata dal commento: "Un modo piacevole di trascorrere il giorno più squallido dell'anno. #25aprileluttonazionale".

I legami di Dugin con la politica italiana

Non è la prima volta che vengono alla luce i legami tra Alexandr Dugin e parte dell'universo politico della destra, in primo luogo con la Lega di Matteo Salvini. Nel 2016, in occasione di una visita a Mosca, fu proprio Dugin ad intervistare Salvini negli studi di Tsargrad, la tv del ministero della Difesa russa. Due anni dopo, nel 2018, il padre della 'Quarta Teoria Politica' (che supera fascismo, comunismo e liberalismo in nome di un populismo sovranista) diede la propria benedizione al neonato governo gialloverde.

Tornando a Lucca, trascinati dal Vento dell'Est, l'evento ha incontrato la riprovazione anche da una parte della destra: "A nome di Forza Italia esprimo grande sconcerto e preoccupazione: dare voce a simili personaggi, in un momento in cui il sostegno a Kiev deve essere più forte che mai, è assolutamente inopportuno", ha commentato in una nota Deborah Bergamini, vice presidente dei deputati di Forza Italia e responsabile Esteri del partito azzurro. Critiche anche dal Pd: "Soffia un brutto vento a Lucca. L'amministrazione di destra condanna e si dissocia?", ha incalzato il segretario regionale Emiliano Fossi, mentre dalla giunta di centro-destra guidata da Mario Pardini non sono per ora giunte repliche.

