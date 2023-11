Alessandra Todde è la candidata di Pd e M5S in Sardegna, ma il "campo largo" è diviso

Alessandra Todde, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, sarà candidata del alla presidenza della Regione Sardegna alle regionali del 2024, ad ufficializzarne l’investitura il tavolo del cosiddetto "campo largo" che si è riunito nella sede del Partito Democratico di Cagliari. "Sono emozionata e veramente orgogliosa di essere stata scelta come candidata del campo progressista per le prossime elezioni regionali in Sardegna. Non ho mai creduto nelle donne e negli uomini soli al comando. Credo invece nella collettività, nella forza delle idee, nella centralità del territorio", ha scritto Todde sulla sua pagina Facebook.

Il "campo" è più stretto

La candidatura dell’ex viceministro dello Sviluppo Economico è stata salutata dal leader del M5S, Giuseppe Conte: "Una grande manager e imprenditrice. Una donna che nelle istituzioni non si è mai risparmiata per tutelare le aziende e i lavoratori - dichiara l’ex premier - un orgoglio per il Movimento 5 Stelle". L’accordo tra il partito di Elly Schlein e i pentastellati ha però diviso il "campo largo" e ora in tanti guardano alla ricandidatura dell’ex governatore Renato Soru, che sabato ha organizzato un evento dal titolo 'Una rivoluzione gentile' in cui potrebbe annunciare la sua nuova discesa in campo.

A dire no alla candidata M5S sono Progressisti, Liberu e +Europa, che contestano le modalità dell'investitura, a loro dire decisa a tavolino nei palazzi romani. Una contestazione rispedita al mittente dal segretario del Pd sardo, Piero Comandini: "La grande discussione che c'è nel nostro campo largo - ha spiegato - dà una risposta ai nostri detrattori che dicono che la scelta viene da Roma. Se la scelta fosse venuta da Roma attraverso un sms, non ci sarebbe stata la discussione di questi mesi, di queste settimane e di queste ore, con diverse differenziazioni e prese di posizione".

La candidata, dal canto suo, spera ancora che si possa ricucire lo strappo: "Incontrerò Renato Soru, che ritengo una risorsa - ha spiegato - perché credo che sia importante il dialogo e che sia importante anche la costruzione di un rapporto diverso rispetto a quello che non c'è stato finora".

Anche Renzi dice no

Decisamente più scontato, il no di Italia Viva. È lo stesso Matteo Renzi, durante un evento a Bologna, a ribadire che i centristi non sosterranno la candidatura di Todde: "In Sardegna - ha detto il senatore durante il suo intervento - è stata ufficializzata la candidatura di una grillina anche col Pd. È evidente che noi in quel disegno strategico non ci stiamo. Quando c'era il Pd riformista si vincevano le elezioni e si governava il paese, adesso che il Pd si è sposato coi 5 stelle vincono le primarie ma al Governo c'è la destra; Ma davvero vogliamo consegnare la storia del riformismo a Giuseppe Conte? Se è così auguri, in bocca al lupo".