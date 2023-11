Anche Calenda dice no a Todde, in Sardegna il "campo largo" non c’è

Alessandra Todde, la candidata espressa dall’alleanza tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle per le prossime elezioni regionali in Sardegna, non trova il gradimento di Azione di Carlo Calenda, che oggi ha ufficializzato il suo no: "Alleanze guidate da un Cinque Stelle non riusciamo a sostenerle perché il M5S si è dimostrato una forza incapace di governare", ha dichiarato.

Una lunga lista di no

Quello dell’ex ministro è solo l’ultimo dei tanti "no" finora incassati dall'ex vice di Giuseppe Conte, che si unisce a quelli di Progressisti, Liberu e +Europa, che sosterranno la probabile ricandidatura di Renato Soru e quella di Matteo Renzi. "A Firenze - ha spiegato il leader di Azione - Nardella ha governato molto bene e questo sarà l'unico criterio che useremo. Le amministrative hanno un sistema di voto che è completamente diverso: alle comunali la gente tende a votare sulla base del merito perché è tutto più vicino, le buche che non vengono riparate, i lampioni non funzionano. In Calabria siamo in maggioranza con Occhiuto che è un ottimo amministratore. La nostra valutazione è sempre e solo nel merito, nessuna preclusione ideologica. Non ci sarà mai una Regione dove noi andiamo con 'X' o 'y' a prescindere dalla valutazione di merito sul lavoro fatto".

Centrodestra favorito? Non è detto

Numeri alla mano, la frammentazione del cosiddetto "campo largo" - che a questo punto è un "campo stretto" - potrebbe favorire il centrodestra, che però deve fare i conti con la questione Solinas: la coalizione che sostiene il governo Meloni vorrebbe infatti scaricarlo, ma il diretto interessato non sembra intenzionato a farsi da parte; dovesse correre da solo, la spaccatura a destra potrebbe riaprire i giochi.

La proposta di Soru

Ad avanzare una proposta che potrebbe in parte semplificare il quadro è Renato Soru, che è uscito dal Pd sbattendo la porta: "Sono stato tra le 40 persone che hanno fondato il Pd - ha spiegato - ho consegnato al partito un movimento che mi ha sostenuto, gli ho consegnato la passione, la competenza e la mia voglia di partecipazione politica. Questo diritto alla partecipazione ora me lo riprendo e lo metto a disposizione di un nuovo soggetto politico".

L’ex eurodeputato ha lanciato una sfida a Todde: "La conosco da tempo - ha dichiarato durante la trasmissione radiofonica "Un giorno da pecora!" - e non ho assolutamente nulla contro di lei. Escludo, un ticket: penso invece che lei potrebbe fare la governatrice ma dovrebbe passare per delle primarie. E per questo le dico: Alessandra, facciamo le primarie e se vinci ti sosterrò con tutto l'entusiasmo possibile. Io dico che c’è ancora tempo per trovare un candidato comune. E non devo essere per forza io. Devono essere i sardi a scegliere attraverso le primarie", ha concluso.

