Di Battista "rompe" col M5s: "Diventerà come l'Udeur, buono per le poltrone"

Un nuovo attacco ai vertici del Movimento 5 stelle da Alessandro Di Battista. Parole durissime quelle dell'ex deputato e pasionario pentatellato che risuonano come uno strappo.

"Così facendo si andrà verso una direzione di indebolimento del M5S e si diventerà un partito più come l'Udeur buono forse più per la gestione di poltrone e di carriere. Non è quello per il quale ho combattuto". Così Di Battista in una intervista che andrà in onda questa sera a Pizzapulita su La7.

L'ex deputato parla di un indebolimento dei 5Stelle e sostiene che il movimento rischia di perdere l'appeal tra gli italiani, come certificato dal crollo dei consensi negli ultimi sondaggi.

"Così facendo si andrà verso una direzione di indebolimento del M5S e si diventerà un partito più come l'UDEUR buono forse più per la gestione di poltrone..."



Parla Alessandro #DiBattista.



Stasera a #Piazzapulita (21.15, La7) l'intervista esclusiva di @salvaperiodico. pic.twitter.com/ca6o4dF7rE — Piazzapulita La7 (@PiazzapulitaLA7) October 1, 2020

"Che il Pd cerchi di spaccare il M5S non mi sconvolge. È la politica. Che lo faccia spingendo su uno strumento rischioso per l'Italia ed oltretutto meno efficace di altre azioni da mettere in campo sì". Così Alessandro Di Battista, aveva scritto in un editoriale sul giornale online Tpi.it. Nel lungo articolo, l'ex deputato grillino richiama le dichiarazioni pro Mes di Carlo Bonomi, Nicola Zingaretti, Romano Prodi, Carlo Cottarelli.

"Solo l'Italia è travolta da questi molestatori seriali che vorrebbero far crederci che il Mes sia la panacea di tutti i mali, una lotteria di capodanno dove tutti vincono senza dover neppure acquistare il biglietto. A costoro, tuttavia, del Mes in sé importa poco. Quello a cui aspirano - per l'espontente grillino - è standardizzare quell'anomalia della politica italiana che si chiama Movimento 5 Stelle".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Che politici professionisti, tecnocrati e feudatari del XXI secolo abbiano ancora come loro obiettivo l'abbattimento del M5S lo ritengo, anche io che non ho problemi a muovere critiche alla forza politica con la quale venni eletto, un buon segnale. È un segnale che indica, ancora una volta, la strada maestra. Ovvero resistere. Resistere alle pressioni politiche", sottolinea Di Battista nell'articolo, dal titolo "Il Pd invoca il Mes per spaccare il M5S, ma lo fa spingendo su uno strumento rischioso per l'Italia"