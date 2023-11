"Egemonia culturale? No, Giorgia Meloni vuole solo comandare"

La procura di Padova ha cambiato decisamente linea sui 43 atti di nascita impugnati dall’ex procuratrice Valeria Sanzari, che aveva dato seguito alla circolare di Piantedosi che chiedeva l’annullamento delle registrazioni dei figli delle mamme arcobaleno. La nuova procuratrice aggiunta, Maria D’Arpa, ha spedito gli atti alla Corte Costituzionale che ora dovrà pronunciarsi. Una boccata d’ossigeno per le mamme, che però restano in un limbo.

Alessandro Zan, deputato del Partito Democratico e tra i più attivi in Parlamento nella difesa dei diritti Lgbtqia+, parla a Today.it.

Il governo della cosiddetta famiglia tradizionale vuole creare degli orfani?

"C’è un disegno molto preciso che parte dalla bocciatura, al Senato, del regolamento europeo sui diritti dei figli in tutti gli Stati dell'Unione, fino all'appoggio delle leggi omotransfobiche di Orban. Questo governo non ha aderito al ricorso dell’UE contro la legge del parlamento ungherese. Poi, con la circolare emanata da Piantedosi, tramite i prefetti ha provato a vietare ai sindaci di trascrivere gli atti di nascita dei figli delle famiglie arcobaleno. È stato un colpo quasi mortale, perché la registrazione evitava alle coppie di seguire la strada dell'adozione in casi particolari, che è una strada lunga, costosa e che nel frattempo non tutela i bambini che possono trovarsi in difficoltà e persino orfani. Alcune procure hanno impugnato gli atti di nascita e ora, per decreto, questi bambini si ritrovano senza un genitore. Ora il tribunale di Padova ha mandato tutto alla Corte Costituzionale e i tempi si allungheranno, lasciando queste famiglie nell’incertezza".

In attesa della sentenza della Corte come vivranno quelle famiglie?

"Non bene. I loro destini sono a rischio. Stiamo parlando di bambini che hanno sei anni, che hanno vissuto sempre con le loro mamme e che per decreto rischiano di perderne una per strada: una mamma che per lo Stato non è una mamma, che non potrà accompagnarli in ospedale, non potrà portarli dal medico, non potrà portarli a scuola. E in caso di morte del genitore biologico quella mamma non avrà nessun diritto su suo figlio: in quel caso la bambina o il bambino diventerà adottabile. È chiaro il frutto di questa ideologia folle?".

È forse questa la loro idea di egemonia culturale?

È la legge del più forte. L’egemonia culturale si fa quando c'è la cultura, quando si leggono i libri, quando si vive nella contemporaneità. La loro egemonia culturale è l'imposizione attraverso il potere di un'ideologia e di un'identità che non corrisponde a ciò che si muove nella società. Dunque è una forma di prevaricazione e di potere.

Un'egemonia senza cultura?

"Esatto. È l’egemonia di chi vuole comandare e che non vede che c'è un'evoluzione dei costumi anche nel nostro Paese".

A proposito di egemonia culturale, lei la scorsa settimana ha attaccato il Tg1 per aver utilizzato lo stesso linguaggio dei partiti al governo. Anche questa è una prevaricazione?

"Il riconoscimento della dignità di una persona passa anche attraverso il linguaggio. I giornalisti devono usare un glossario adeguato alla loro professione. Non possono usare i termini discriminatori e violenti della destra solo perché il Tg1 è guidato da una persona nominata da Giorgia Meloni. Esiste una deontologia professionale e bisogna formare i giornalisti, per fare in modo che utilizzino su un glossario adeguato. Perché le persone, ogni volta che vengono discriminate, subiscono un danno. È come se ricevessero un colpo in testa".

Il nuovo corso in Rai, che ormai molti chiamano Tele Meloni, non sta portando i frutti sperati, a parte il linguaggio i nuovi programmi vanno male… ?

"L'occupazione mano militari della RAI è l'espressione di chi, anziché governare, vuole comandare. E alla lunga non porterà nulla di buono neanche alla stessa Giorgia Meloni. Lei ha ancora consenso nel Paese, ma la sua non è una maggioranza assoluta: ha vinto perché la legge elettorale l’ha favorita e le ha permesso di sfruttare le divisioni degli altri".

