Mattarella tra gli alluvionati: "Non siete soli, ricostruzione sia veloce"

Inizia da Modigliana, il borgo di Forlì rimasto a lungo isolato perché tutto intorno franava e le strade collassavano, la visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella nelle terre alluvionate dell'Emilia Romagna. Mattarella è atterrato a Forlí poco dopo le 10 di oggi 30 maggio e ha raggiunto in elicottero il paese, dove lo hanno accolto il presidente della Regione Stefano Bonaccini e il sindaco Jader Dardi.

Il capo dello Stato ha in programma la visita di alcuni dei centri più colpiti. Anche oggi sulla regione pesa l'allerta meteo.

Mattarella: "Ricostruzione deve essere veloce"

"Questa è una piazza - esordisce Mattarella - che ha visto tanti momenti importanti nella storia della città. E questo è un momento impegnativo, difficile. Ho visto tante ferite nel territorio e so bene, per quanto riguarda molte abitazioni, molte aziende, le strade, quanto vi sia da riprendere con coraggio e decisione per rilanciare la vita comune. So che ce la farete, con l’aiuto dello Stato, del Governo. So che ce la farete, perché questa è la volontà di queste contrade".

"Quello che vorrei dirvi - prosegue Mattarella - è che tutta l’Italia vi è vicino, e non sarete soli in quest’opera importante, che deve essere veloce. Questo territorio è un elemento importantissimo, fondamentale per la vita dell’Italia. Lo è per la sua economia, lo è per la sua storia. Quindi l’esigenza che si rilanci non è un’esigenza soltanto vostra, è un’esigenza nazionale. E in questo potete essere certi che vi sarà tutto il consenso e l’appoggio costante, non soltanto in questi giorni, ma anche nel prosieguo, perché questo è un lavoro da fare velocemente, e richiederà molto sforzo, richiederà impegno. Ma in questo non sarete soli".

Ad accogliere Mattarella decine di persone. Il Capo dello Stato ha stretto le mani ad anziani, bambini, volontari. Per tutti un saluto, una carezza, un incoraggiamento.

Il presidente della Repubblica incontra volontari e alluvionati

Per Mattarella incontri con i rappresentanti delle istituzioni, ma anche con alcuni dei volontari che si sono mobilitati e con la popolazione. Vuole dare un segnale chiaro di presenza e vicinanza. Vuole vedere personalmente dei danni dell'alluvione.

Le tappe della visita di Mattarella: Modigliana, poi Forlì per salutare i volontari e incontrare la cittadinanza, Cesena per la visita del centro di raccolta di beni di prima necessità allestito all’interno della palestra della scuola elementare e media Don Milani. Ancora Ravenna per incontrare una delegazione di coloro che hanno contribuito alla gestione dell’emergenza, quindi Lugo al teatro Rossini e Faenza dove è previsto l’incontro con i sindaci di tutte le città colpite dall’alluvione.

Nelle scorse ore Mattarella ricevendo da Papa Francesco il Premio Paolo VI ha annunciato la somma di denaro legata al premio sarà devoluta alla Comunità Giovanni XXIII, fondata da don Oreste Benzi nel Riminese, e alle sue case di accoglienza colpite dalle alluvioni.

La visita del presidente della Repubblica arriva dopo quella della premier Giorgia Meloni, il 21 maggio, e quella della presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, il 25.

Allerta meteo oggi 30 maggio in Emilia Romagna

Sull'Emilia anche oggi 30 maggio pesa l'allerta meteo. Livello "giallo" cioè moderato. Le criticità sono localizzate nella pianura bolognese (soprattutto a Medicina, Molinella e Budrio), ravennate e forlivese, per la difficoltà di smaltimento delle acque esondate dai corsi d’acqua.

Quasi 800 strade ancora chiuse

In tutta l'Emilia-Romagna secondo l'ultimo bilancio ufficiale fornito dalla Regione sono 772 le strade comunali e provinciali chiuse alla circolazione, di cui 302 in modo parziale e 470 totalmente. Nel Bolognese le arterie interessate sono 215 (92 parzialmente e 123 totalmente); 312 nel Forlivese-Cesenate (102 parzialmente e 210 totalmente); 202 nel Ravennate (100 parzialmente e 102 totalmente); 43 nel Riminese (8 parzialmente e 35 totalmente).

Ci sono 758 frane principali, oltre a migliaia di micro-frane attive: 351 in provincia di Forlì-Cesena; 248 in provincia di Ravenna; 120 in provincia di Bologna; 14 in provincia di Reggio Emilia, 13 in quella di Rimini e 12 in quella di Modena.

Gli operatori sul campo, considerando sia i volontari di protezione civile che il personale tecnico, amministrativo e di polizia locale messo a disposizione da Anci, sono più di 2000.

