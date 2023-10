In un anno di governo Meloni l’Italia ha arretrato sui diritti umani Altro che Giambruno. Mentre il privato della premier Giorgia Meloni continua a invadere il suo ruolo pubblico, Amnesty International Italia presenta il documento "Sui diritti umani continuiamo a chiedere passi avanti", un report in dieci punti che riprende il manifesto presentato il 4 agosto del 2022, in cui si chiedeva agli allora candidati di tutti i partiti politici di impegnarsi a sostenere i diritti umani sia in ambito nazionale che estero. E di non fare passi indietro su tortura, aborto, unioni civili e tutte quelle leggi a garanzia e promozione del rispetto dei diritti umani. A un anno dall’insediamento del governo di destra, Amnesty tira le somme e i risultati sono tutt’altro che incoraggianti. A Roma, presso la sala della stampa estera, i responsabili dell’organizzazione hanno illustrato, punto per punto, i molti passi indietro del Paese, chiedendo una forte inversione di tendenza.

I diritti economici e sociali

Insufficiente, secondo l’organizzazione umanitaria, il mandato che le Camere hanno assegnato alla Commissione di Inchiesta sulla gestione dell’emergenza da Covid-19, che non prevede un focus specifico sulle cause, anche strutturali, che hanno portato a una gestione insoddisfacente della pandemia nelle Rsa e non adotta un approccio orientato ai diritti umani.

Timidi i passi sul whistleblowing, ovvero ciò che accade quando un dipendente del privato o del pubblico segnala condotte illecite di cui ha notizia durante lo svolgimento della propria attività lavorativa. Proprio dalle strutture sanitarie partono molte di queste denunce. Pur accogliendo con favore l’approvazione della nuova norma che allinea l’Italia alla direttiva UE sulla materia, Amnesty chiede di rivedere il sistema delle sanzioni, che attraverso una sanzione ulteriore per i whistleblower responsabili del reato di diffamazione, potrebbe causare interpretazioni che di fatto potrebbero fare da deterrente scoraggiando le segnalazioni.

I diritti sessuali e riproduttivi delle donne

Nel manifesto pubblicato lo scorso anno, Amnesty chiedeva al futuro parlamento e al futuro governo un intervento strutturato sulla formazione e l’educazione degli operatori coinvolti in casi di violenza di genere, delle norme sulla diffusione della cultura del consenso e adeguati finanziamenti per i centri antiviolenza e le associazioni che supportano le donne in fuga dalle violenze.

Venti le proposte di legge presentate dall’insediamento del governo Meloni, a cui si è aggiunto un disegno di legge di iniziativa governativa che punta a rafforzare la tutela della vittima, inasprendo le misure di protezione preventive e prevedendo tempi più stringenti per l’adozione delle misure cautelari e l’utilizzo del braccialetto elettronico. Per l’organizzazione poco è stato fatto per sradicare la cultura della violenza, un esercizio che richiederebbe programmi di formazione scolastica e percorsi di educazione. Si chiede alle Camere di intervenire sull’articolo 609-bis del codice penale e introdurre il principio del consenso come elemento costitutivo della fattispecie penale della violenza sessuale e di continuare il lavoro avviato nell’ambito della Commissione Parlamentare di Inchiesta sul femminicidio.

Molto negativo il giudizio sull’applicazione della legge 194, un’applicazione resa impossibile in molte aree del Paese a causa della piaga dell’obiezione di coscienza. A rendere ancora più difficile il percorso delle donne che vogliono ricorrere all’interruzione di gravidanza, una serie di norme messe in campo dai partiti che formano il governo a "tutela della vita nascente", norme che Amnesty chiede di ritirare. Si chiede inoltre di potenziare la rete dei consultori familiari e promuovere politiche volte ad intercettare e risolvere le reali cause economico-sociali che possono determinare la scelta di interrompere la gravidanza, oltre garantire al personale sanitario un eguale accesso a percorsi di formazione e istruzione aggiornati e basati su dati oggettivi circa il sesso e la salute riproduttiva.

Abilismo, la misoginia e atti discriminatori nei confronti della comunità Lgbtqia+

È uno dei capitoli su cui l’organizzazione registra i passi indietro più significativi. Il vuoto normativo lasciato dalla non approvazione del Ddl Zan nella scorsa legislatura, come prevedibile non è stato colmato da alcun provvedimento volto a contrastare discriminazione la violenza basate su motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità.

Ad aggravare la situazione, il muro ideologico del governo contro il riconoscimento dei figli delle coppie omogenitoriali, culminato con l’intimazione ai comuni di interrompere le attività di trascrizione automatica degli atti di nascita di bambini nati all’estero da coppie omogenitoriali che avessero fatto ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita e gestazione per altri. Un diritto fondamentale che non solo viene negato alle coppie, ma anche ai loro figli. Oltre alla trascrizione automatica degli atti di nascita dei bambini nati all’estero da coppie omogenitoriali, Amnesty chiede l’estensione della previsione della stepchild adoption alle coppie omogenitoriali, come strumento aggiuntivo volto a tutelare casi i particolari.

Discriminatorie - secondo l’organizzazione - le iniziative intraprese da partiti che formano l’attuale esecutivo contro le "carriere alias" nelle scuole (la procedura amministrativa che, sulla base di un accordo di riservatezza tra la scuola e la persona coinvolta, consente di sostituire il nome anagrafico della persona transgender con quello di sua scelta). Si chiede, in tal senso, l’adozione di linee guida nazionali che garantiscano un’applicazione uniforme della procedura in tutte le scuole del territorio italiano.

Acquisizione della cittadinanza

Amnesty registra che non è stato fatto nessun passo, né in avanti né indietro, nella riforma della legge per l’ottenimento della cittadinanza italiana. Le discussioni su provvedimenti come lo Ius Soli o lo Ius Culturae sono ovviamente al palo per l’opposizione ideologica da parte del governo di destra. Su questo si chiede di colmare il vuoto normativo con una riforma organica dell’istituto della cittadinanza, che possa garantire a quasi un milione di cittadini e cittadine di fatto, di vedere i propri diritti garantiti e tutelati dalla legge.

Combattere la profilazione razziale ed etnica e le forme di discriminazione correlate

È l’unico punto, elencato nel report, su cui l’Italia avrebbe fatto dei passi avanti. Per quanto avesse detto preoccupazione la volontà del ministero dell’Interno di introdurre l’utilizzo di tecnologie di riconoscimento facciale come misura per la sicurezza pubblica, si accoglie con soddisfazione la proroga, da parte del parlamento, della moratoria sui sistemi di riconoscimento facciale, originariamente in scadenza alla fine dell’anno.

Amnesty chiede alle istituzioni di "adottare posizioni ed iniziative legislative volte a vietare completamente l’utilizzo di tecnologie di riconoscimento biometrico e di sistemi di intelligenza artificiale che possano favorire discriminazioni basate su caratteristiche razziali o etniche, soprattutto nell’ambito dei controlli di frontiera".

Il diritto di protesta

Preoccupanti i passi indietro si sono registrati sul diritto alla libertà di riunione pacifica. Il controverso "decreto rave party", misura propagandistica approvata dal governo a inizio legislatura, durante il percorso parlamentare è stato modificato per evitare interpretazioni discrezionali ed estensive che mettessero a rischio diritti fondamentali, come quello di protesta e di assemblea pacifica. Tuttavia, secondo Amnesty, esisterebbero ancora ampi margini di discrezionalità nella valutazione del caso concreto, consentendo la potenziale criminalizzazione di scioperi sindacali, raduni di studenti.

Sempre più diffusa la tendenza alla criminalizzazione dei manifestanti, e in particolare degli ecoattivisti: basta fare un giro sui profili social si alcuni esponenti del governo, come l’attuale Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, per rendersi conto dell’ostilità verso le mobilitazioni per la giustizia climatica e la difesa dell’ambiente. In Italia - si legge nel report - gli attivisti per il clima rischiano quotidianamente arresti in flagranza, processi per direttissima, fogli di via e detenzioni anche nel caso di azioni pacifiche e non-violente come quelle portate avanti dal gruppo Ultima Generazione".

Giudizio negativo anche sulle proposte in ambito di riforma del reato di diffamazione a mezzo stampa: la pena accessoria, prevista in alcuni testi presentati, volta all’interdizione dalla professione per un periodo da uno a sei mesi, genererebbe un potenziale effetto deterrente sulla libertà di stampa e di espressione.

Continuano le battaglie di Amnesty contro l’uso della forza e delle armi meno letali da parte delle forze di polizia impegnate in azioni di ordine pubblico e per l’adozione di codici identificativi alfanumerici per gli agenti, che possano assicurare trasparenza e accountability nel corso delle proteste. Al contempo, è ferma la richiesta a governo e parlamento di non fare passi indietro sul reato di tortura, ipotesi contenuta in un disegno di legge presentato da Fratelli d’Italia che intende abrogarlo, derubricandolo ad aggravante comune.

Tutelare le persone che necessitano di protezione

Negativo, molto negativo - e non potrebbe essere altrimenti - quello che emerge nel capitolo che riguarda i diritti delle persone migranti e le tutele per chi li assiste. Tra dicembre 2022 e gennaio 2023, il governo italiano ha adottato due misure che riguardano le navi delle organizzazioni non governative (Ong) che operano nel Mediterraneo centrale per soccorrere le persone in difficoltà. I provvedimenti obbligano di fatto le Ong a trascorrere molto tempo in mare, attraverso la pratica dei "porti lontani", creando ulteriori sofferenze alle persone in situazione di vulnerabilità salvate in mare e rendendo impossibili ulteriori salvataggi.

Le norme, oltre a risultare inutilmente vessatorie, si sono dimostrate anche completamente inutili: nel primo anno di governo Meloni si registrano sbarchi record e si conferma, con numeri ancor più significativi, che l’incidenza dei salvataggi da parte delle imbarcazioni delle organizzazioni non governative è minima rispetto al totale. Amnesty ribadisce la la richiesta al governo, espressa anche in una lettera alla presidente del Consiglio, di porre urgentemente fine alla pratica dei "porti lontani", di astenersi dall’adottare altre misure che ostacolino il lavoro delle Ong impegnate nei soccorsi in mare e di attivarsi invece per garantire alle Ong di soccorso in mare di poter operare senza timore di rappresaglie, in conformità con gli obblighi dell’Italia derivanti dal diritto internazionale.

Forti le critiche al "decreto Cutro" varato dal governo all’indomani del naufragio del 26 febbraio 2023, che ha provocato 94 morti e decine di dispersi. Per l’organizzazione, la soppressione dell’istituto della protezione speciale, a tutela del diritto alla vita familiare e privata, prevista dal testo, rischia di risultare in un aumento delle persone in situazione di irregolarità, dovuto al fatto che molte persone migranti con un effettivo e reale radicamento sul territorio potrebbero trovarsi prive di un titolo di soggiorno. Allo stesso modo, il restringimento dello spazio di protezione dei richiedenti asilo, attraverso disposizioni che estendono procedure di inammissibilità, procedure accelerate di frontiera e le ipotesi di trattenimento, costituiscono una grave involuzione del sistema d’asilo.

Preoccupanti anche le disposizioni in materia di espulsione e l’esclusione che non sono state sanate nonostante i profili di incostituzionalità e di contrasto con il diritto internazionale ed europeo. Si continua a chiedere la cancellazione del Memorandum di intesa tra Italia e Libia, che si traduce, come conferma il rapporto conclusivo della Missione di Inchiesta indipendente delle Nazioni Unite, nell’intercettazione in mare di rifugiati e migranti da parte della guardia costiera libica, finanziata da Italia e Ue, e nella loro forzata riconduzione in Libia, dove vengono trattenuti a tempo indeterminato in centri di detenzione in cui vengono praticate torture ed altri trattamenti crudeli, inumani e degradanti, oltre a omicidi, violenze sessuali, lavori forzati e sfruttamento.

E lascia sgomenti il perseverare di questo tipo di approccio, concretizzatosi nel memorandum d’intesa tra Unione europea e Tunisia, che - si legge ancora nel report - "è un altro atto politico gravissimo, che non tiene minimamente conto della forte instabilità politica, economica e sociale e dell’arretramento dei diritti umani e dello stato di diritto in Tunisia, e che rischia di aggravare o condonare le gravi violazioni dei diritti umani perpetrate dalle autorità tunisine, quali ad esempio l’abbandono di persone migranti e richiedenti asilo nel deserto, e le aggressioni e i pestaggi nei confronti delle persone migranti subsahariane".

Le le persone e i diritti umani al centro del dibattito sul cambiamento climatico

Nonostante la crescente attenzione da parte della popolazione mondiale e dei media rispetto al tema del cambiamento climatico, gli stati – tra cui anche l’Italia, si legge nel documento – faticano a trovare soluzioni efficaci e a raggiungere accordi volti ad adottare misure concrete su larga scala, continuando addirittura a finanziare progetti che prevedono l’utilizzo di combustibili fossili.

La richiesta al governo Meloni, in vista della Cop28, che quest’anno si terrà negli Emirati Arabi Uniti tra novembre e dicembre, è quella di garantire la propria assistenza e cooperazione internazionale ai paesi più bisognosi e di favorire lo stanziamento di maggiori risorse per il Loss and Damage Fund. Amnesty International continua inoltre a supportare tutti gli attivisti per il clima e l’ambiente che quotidianamente subiscono ritorsioni sproporzionate per la loro attività di sensibilizzazione e protesta.

Rispetto dei diritti umani nelle zone di conflitto

Anche per quanto riguarda la politica estera messa in atto dal nuovo governo, vengono segnalati dei significativi passi indietro. L’esecutivo guidato da Giorgia Meloni ha stretto accordi e rinsaldato relazioni bilaterali con paesi in cui il rispetto dei diritti umani e la garanzia della giustizia sono messi continuamente a rischio. Nello specifico – oltre agli accordi conclusi con la Libia e la Tunisia, già ricordati in precedenza – destano sconcerto la gestione dei rapporti con Israele ed Egitto e lo scarso protagonismo a livello internazionale nell’ambito delle gravi crisi dei diritti umani in Afganistan ed Iran.

Si prende atto di una "sostanziale indifferenza" rispetto a un approccio diplomatico alla questione israelo-palestinese che possa favorire il raggiungimento di una pace giusta e duratura tra i due Paesi. Sulla crisi in Medio Oriente, si chiede invece all’Italia di rivalutare il proprio ruolo e di "non contribuire in alcun modo al mantenimento del regime di apartheid perpetrato dalle autorità israeliane nei confronti della popolazione palestinese e di adottare ogni iniziativa utile affinché Israele ponga immediatamente fine a tale sistema di oppressione".

Rispetto alle gravi violazioni dei diritti umani contro le donne e i minori in Afghanistan, messe in atto dai talebani, la richiesta all’Italia è quella è quella di promuovere "il rinnovo del mandato del Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Afganistan e a favorire l’istituzione di un meccanismo internazionale indipendente di accountability, in grado di indagare sui crimini internazionali e sulle violazioni dei diritti umani perpetrate dai talebani".

Un’autorità nazionale indipendente per la promozione dei diritti umani

Ultimo punto, su cui non si registrano né passi in avanti, né passi indietro, la richiesta avanzata lo scorso anno di rispettare l’impegno contenuto nella risoluzione delle Nazioni Unite n. 48/134, adottata in occasione della Conferenza mondiale sui diritti umani di Vienna e votata anche dall’Italia, per la creazione di un’autorità nazionale indipendente per la promozione e la protezione dei diritti umani. A quasi trent’anni di distanza, il nostro Paese non si è ancora dotato di tale istituzione.

Le conclusioni

A un anno dall’insediamento dei nuovi governo e parlamento -si legge nelle conclusioni del report di Amnesty International - dobbiamo constatare una sostanziale inerzia nel contrasto al linguaggio d’odio, agli stereotipi e ai pregiudizi di genere; un’impronta securitaria rispetto a sfide epocali – quali quella migratoria e climatica – a discapito di politiche incentrate sul rispetto degli obblighi internazionali dei diritti umani; o l’adozione di misure di dubbia efficacia, se non controproducenti. Troppo spesso i diritti umani sono stati lasciati indietro, e troppo spesso la classe politica italiana non è stata in grado di recepire le istanze di cittadini e cittadine che chiedono riconoscimento dei propri diritti e tutele efficaci".

