È morto il senatore Andrea Augello

È morto all'età di 62 anni il senatore di Fratelli d'Italia Andrea Augello. Il parlamentare era malato da tempo come testimoniava lui stesso sui social. Ad accompagnarlo il saluto della moglie, Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio sempre in quota Fratelli d'Italia.

Nato a Novara, già sindacalista Ugl era stato eletto in Senato con Fratelli d'Italia dopo una carriera passata nel centrodestra. Entrato giovanissimo nel fonte della gioventù, con il fratello Tony Augello è uno dei componenti di spicco della componente rautiana del Msi. È tra i componenti della Segreteria del Congresso di Fiuggi che determina la nascita di Alleanza Nazionale. Nel 1995 è eletto Consigliere regionale del Lazio dove poi - rieletto nel 2000 - diventa assessore al bilancio nella giunta Storace.

Entrerà in senato nel 2006 sempre con Alleanza Nazionale e viene rieletto nel 2008 con il popolo delle libertà. Nel 2009 e 2010 cura le campagna elettorali che condurranno Gianni Alemanno alla elezione di sindaco di Roma e di Renata Polverini a governatore del Lazio. Poi tenterà inutilmente di trovare un punto di mediazione nella crisi di rapporti tra Fini e Berlusconi. Negli anni di frattura del centrodestra seguirà prima Alfano per poi fondare con Gaetano Quagliariello il movimento politico di centro-destra IDeA-Identità e Azione per poi confluire nel 2018 in Fratelli d'Italia.