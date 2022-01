Chi è Andrea Riccardi, il possibile candidato del centrosinistra al Quirinale

C'è un nome su cui il centrosinistra potrebbe convergere per la corsa al Quirinale. È quello di Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant'Egidio, di ispirazione cristiana nata a Roma nel 1968 (ma diffusa in più di 70 Paesi) che si occupa di opere di sostegno ai poveri e promuove progetti a favore della pace e del dialogo. Riccardi ha 72 anni e vanta una lunga carriera accademica come professore ordinario all'università. Ha insegnato, come professore ordinario, Storia Contemporanea all’Università di Bari, alla Sapienza e alla Terza Università degli Studi di Roma.

Laureato in giurisprudenza, è stato anche di ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione nel governo Monti (con deleghe alla famiglia ed alle pari opportunità) ed è Presidente della Società Dante Alighieri. Andrea Riccardi è anche un editorialista: ha collaborato negli anni con il "Corriere della Sera" e "Famiglia Cristiana" ed è autore di molti libri come studioso della Chiesa in età moderna e contemporanea.

Il suo nome è comunque indissolubilmente legato alla comunità di Sant'Egidio. Riccardi ha avuto un ruolo di mediazione in diversi conflitti e ha contribuito al raggiungimento della pace in alcuni Paesi, tra cui il Mozambico, il Guatemala, la Costa d’Avorio, la Guinea. Nel 2003 la rivista "Time" lo ha inserito nell’elenco dei trentasei "eroi moderni" d’Europa, che si sono distinti per il proprio coraggio professionale e impegno umanitario. Come si legge nella biografia sul suo sito, ha ricevuto anche numerose lauree honoris causa.

Perché Andrea Riccardi potrebbe essere il candidato del centrosinistra

La sua candidatura sarebbe stata avanzata dal M5S, ma sul suo nome ci sarebbe anche una sostanziale convergenza in ambienti del Pd e anche da parte di Leu. Il suo profilo "risponde sicuramente a quelle caratteristiche che sto descrivendo" ha detto oggi il leader del M5S Giuseppe Conte parlando con i giornalisti. E vale a dire quello di un "candidato di alto profilo" che "goda di una larga maggioranza e che possa rappresentare tutti gli italiani, l'unità nazionale, e non sia espressione di una specifica coloritura politica".

Anche fonti del Pd (lo riferisce l'agenzia AdnKronos) avrebbero indicato Riccardi "come profilo di presidente ideale". Per i capigruppo di Leu Federico Fornaro e Loredana De Petris quello del fondatore della comunità di Sant'Egidio "non è un nome di bandiera". Opinione che sembra condivisa anche dal resto della coalizione. Per ora comunque nessuno si espone. "Non abbiamo parlato di candidati" ha puntualizzato Conte al termine del vertice con Letta e Speranza.