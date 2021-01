Andrea Sacripanti: il consigliere leghista che invita ad assaltare il ministero dell'Istruzione

Andrea Sacripanti, consigliere comunale della Lega a Orvieto, ha scritto su Facebook un post per incitare, sull'esempio di quanto successo al Congresso degli Stati Uniti, ad assaltare il ministero dell'Istruzione perché a scuola gli alunni sono costretti a seguire le lezioni con le finestre aperte:

Terminata l'indignazione per quanto accaduto in America, ricordate sempre che i vostri figli a gennaio sono costretti a seguire le lezioni a scuola con le finestre aperte! Io occuperei e assaltarei il ministero dell'istruzione... Ma siamo in Italia!

Il post di Sacripanti è stato ripreso e criticato dal deputato di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni: "Ora capisco la timidezza di Salvini nel condannare quanto accaduto a Washington. Siamo di fronte ad una #destra sgangherata e pericolosa". Sacripanti, laureato in giurisprudenza e avvocato, è impiegato al ministero delle Politiche Agricole.

Il ministero della Pubblica Istruzione nelle faq sulla scuola spiega che non è vero che bisogna lasciare sempre le finestre aperte nelle classi ma che bisogna assicurare l'areazione delle classi con periodici e frequenti ricambi d'aria a causa dell'emergenza coronavirus:

È vero che nel corso dell’attività didattica è necessario lasciare le finestre aperte per tutta la durata delle lezioni? (data di pubblicazione 23/10/2020)

No, non è vero. Le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, riportate nel verbale n.100 del Comitato Tecnico Scientifico del 12 agosto 2020, si limitano a evidenziare la necessità di assicurare l'aerazione dei locali in cui si svolgono le lezioni, avendo cura di garantire periodici e frequenti ricambi d’aria, cui si provvederà contemperando l’esigenza di costante aerazione dell’ambiente didattico con il diritto degli allievi a svolgere le attività didattiche in condizioni ambientali confortevoli.