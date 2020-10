Conte porge il gomito ad Angela Merkel per salutarla, lei si tira indietro

Sembra uno sketch comico invece è la realtà quello ripreso durante l'ultimo vertice europeo a Bruxelles. Al momento dei saluti, entrambi muniti regolarmente di mascherina, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è avvicinato alla Cancelliera Angela Merkel porgendole il gomito ma quest'ultima si è visibilmente ritratta.

Un momento di imbarazzo, risolto tra i sorrisi dietro le mascherine che le telecamere non hanno mancato di immortalare. Conte ha poi salutato con il gomito le altre persone presenti, mentre Merkel ha preferito rimanere a distanza da lui e dagli altri.

VIDEO: German Chancellor Angela #Merkel backs away from Italian PM Giuseppe #Conte and indicates for him to respect #socialdistancing as he tries to greet her at the European Summit in Brussels #EUCO pic.twitter.com/ThWHPCXfV4