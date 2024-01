Bonelli attacca ancora Briatore: "Vado a lavorare al Twiga se lui si toglie la residenza a Montecarlo"

Il governo Meloni continua a strizzare l’occhio ai balneari, riducendo del 4,5 per cento il canone (già basso) che gli operatori versano allo Stato. L'Italia rischia la procedura di infrazione comunitaria per la non applicazione della direttiva Bolkestein, che prevede che le concessioni siano messe a gara.

Sul tema interviene Today.it il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Angelo Bonelli, protagonista di un’accesa polemica social con Flavio Briatore.

Briatore le ha offerto di andare a lavorare al Twiga…

"Per me va bene, a condizione che lui sposti la sua residenza da Montecarlo all’Italia e che torni a pagare le tasse nel suo Paese. A parte queste boutade, l’Italia, entro il 16 gennaio, deve rispondere al parere motivato dell’Unione Europea sull’applicazione della direttiva Bolkestein. Nella mappatura che hanno fatto, hanno allungato le coste italiane di circa 3mila chilometri, una follia".

Cosa c'è dietro questa protezione da parte del governo alla lobby dei balneari?

"Ci sono grossi interessi economici e c'è la volontà di mantenere un'egemonia politica ed elettorale su quel settore. Lo fanno attraverso una forzatura del diritto europeo; la Meloni ne è ovviamente consapevole, ma si gioca la partita da qui alle elezioni europee. Briatore è diventato un sostenitore della Meloni, nel video in cui mi ha dato dello 'scappato di casa' dice che bisogna sostenere il governo Meloni perché sta facendo bene".

Ecco, cosa sta facendo il Governo?

"Giorgia Meloni sta facendo essenzialmente due cose: la prima è quella di tutelare i privilegi della categoria, a partire dalla questione dei canoni. Non è un caso che Briatore, che è stato socio di Daniela Santanchè e oggi è socio del compagno della ministra, che ha acquisito le quote per evitare il conflitto di interessi, si senta attaccato. Pagare 20 mila euro l’anno, per uno stabilimento che fattura 10 milioni di euro, è una presa in giro. Anche la mia nipotina saprebbe fare l’imprenditrice utilizzando beni dello Stato svenduti. E questo non riguarda solo Briatore ma tante altre situazioni: anche i principi del Qatar hanno preso delle spiagge in Italia, in Sardegna hanno aperto alberghi extra lusso pagando poche migliaia di euro allo Stato italiano. L’altra cosa che sta facendo il governo, è non applicare la direttiva Bolkestein sugli stabilimenti balneari attuali; sostengono che non c’è scarsità di spazi disponibili perché ci sono le spiagge libere. Su questo faremo guerra totale perché non è possibile che le ultime spiagge libere siano privatizzate e cementificate per tutelare i privilegi dei vari Briatore".

Ma quanti voti portano i balneari?

"Non sono tanti voti ma esercitano una funzione di condizionamento. Parliamo di quasi 10mila strutture in Italia che hanno esercitato sempre pressioni sia sui governi di centrodestra che su quelli di centrosinistra. Ricordo che la proroga della Bolkestein è stata fatta sia dal centrodestra che dal governo Renzi. Il problema è che che la difesa di questa lobby rischia di provocare un cambiamento della morfologia del nostro Paese: già in molti comuni quelli che erano dei lungomare sono diventati dei ‘lungomuri’. Questa cosa è inaccettabile".

Loro dicono: se liberalizziamo, se mettiamo a gara, arrivano le famigerate multinazionali straniere e si prendono le nostre spiagge. Esiste questo rischio?

"È una grande sciocchezza e soprattutto una bugia, anche perché le multinazionali già ci sono. La norma che aveva approvato il governo Draghi e che il governo Meloni ha fatto decadere, impediva proprio questo, perché garantiva il diritto di prelazione nella gara ai vecchi assegnatari delle licenze, riconoscendogli, tra l’altro, gli investimenti fatti sullo stabilimento. In realtà quello che loro non vogliono è la rivalutazione dei canoni, perché spesso quelle licenze fanno parte di operazioni economiche più complesse; tornando a Briatore, ad esempio, all’inizio non era proprietario della concessione dello stabilimento, ma versava alla famiglia Galeotti – assegnataria della licenza – un affitto di 250 mila euro l’anno. I Galeotti versavano allo Stato 16 mila euro. Poi ha comprato la società spendendo 3 milioni di euro. Insomma, ci sono grandi interessi: in Italia le concessioni demaniali si incassano 110 milioni di euro mentre il fatturato complessivo e fra gli 8 e i 10 miliardi di euro, una svendita".

Un meccanismo molto simile alle licenze dei taxi.

"Esatto, con la differenza che le licenze dei balneari non si possono vendere ma sono legate alla società che detiene la concessione. Però il meccanismo è simile: c’è chi investe delle cifre Va ricordato che la stragrande maggioranza delle concessioni non sono avvenute con procedure concorsuali pubbliche, ma attraverso affidamenti privati della Capitaneria di Porto, come fossero affidamenti diretti. Poi la gestione è passata alle Regioni che però non hanno fatto i bandi, quindi l'80 per cento delle concessioni sono rimaste le stesse.