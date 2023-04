Bonelli si sente male alla Camera e viene portato in infermeria. Seduta sospesa

Angelo Bonelli, deputato per Alleanza Verdi e Sinistra nonché co-portavoce di Europa Verde, ha avuto un malore in aula alla Camera pochi minuti dopo essere intervenuto nelle dichiarazioni di voto sul Def. Il presidente Lorenzo Fontana ha sospeso immediatamente la seduta. Mentre Bonelli veniva trasportato in infermeria era in corso l'intervento del capogruppo di Azione-Iv Matteo Richetti.

Bonelli si è allontanato dall'aula sostenuto da due medici, riferisce il parlamentare Alberto Bagnai. Il deputato avrebbe avuto "un capogiro" spiegano alcuni colleghi, è cosciente e si sta sottoponendo a controlli nell'infermeria di Montecitorio. Intanto alla Camera i lavori sono ripresi. Richetti ha mandato al collega "un grande in bocca al lupo", parole accolte dall'applauso di tutti i deputati presenti in aula a Montecitorio.