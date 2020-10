È una storia curiosa quella che coinvolge il deputato di Forza Italia Antonio Angelucci e una pattuglia della Guardia di Finanza, che comincia il primo agosto del 2017 in via Tuscolana, quando i militari fermano il parlamentare al volante di una Ferrari. A raccontarla oggi è il Corriere della Sera Roma.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il deputato in Ferrari che si riprende i documenti durante un controllo della GdF

Il parlamentare, come è giusto, consegna i documenti ma secondo due testimoni, dopo qualche minuto cerca di riprenderseli anche in malo modo. Poi, qualche tempo dopo, querela i finanzieri per violenza privata e lesioni mentre loro gli fanno eleggere domicilio per resistenza a pubblico ufficiale. Di poco tempo fa la decisione del pubblico ministero Alessia Miele, che ha chiesto al giudice per le indagini preliminari non solo l'archiviazione della denuncia di Angelucci, ma anche la trasmissione degli atti perché si proceda per calunnia (ovvero il reato di chi accusa qualcuno di aver commesso un reato sapendolo innocente) nei confronti del deputato. «Denunceremo i finanzieri per aver scritto a verbale che Angelucci ha eletto domicilio presso un difensore d’ufficio», dice l’avvocato Pasquale Bartolo, difensore del deputato. «Errore per il quale non abbiamo saputo dell’indagine».