Exploit per Antonio Decaro, il sindaco di Bari doppia Annunziata (e in Puglia supera Meloni)

È Antonio Decaro il candidato più votato del Partito Democratico alle elezioni europee. Con quasi mezzo milione di preferenze (482.900, per l'esattezza), il sindaco di Bari - qualcuno lo chiama già "ex" - trascina il Pd a un risultato soprendente al Sud.

Nella sua regione Decaro ha infatti totalizzato oltre 350mila preferenze, superando anche Giorgia Meloni, che è prima nella circoscrizione meridionale con circa 543mila preferenze, ma che in Puglia ne raccoglie 196mila. Decaro "doppia" la capolista Lucia Annunziata (circa 240mila voti) e fa della Puglia la seconda "roccaforte rossa" dopo l'Emilia Romagna e prima della Toscana.

Il terremoto giudiziario non lo ha scalfito

"È una valanga", il commento a caldo di Decaro, che nonostante il terremoto giudiziario in corso da alcuni mesi a Bari non ha visto tracollare la fiducia da parte dei cittadini. Nel capoluogo pugliese sono infatti in piedi inchieste giudiziarie su presunto voto di scambio e infiltrazioni mafiose in Regione e nel Consiglio comunale, con un'apposita commissione del Viminale attualmente a lavoro. Il polverone giudiziario e mediatico non ha però fatto traballare la fiducia di pugliesi e non solo per il primo cittadino uscente.

"È' un dato che va oltre le aspettative, un dato veramente importante questo mi carica anche del peso della responsabilità di quel risultato", ha commentato ieri Decaro. "Sono dati che testimoniano un affetto e una fiducia enorme, spero di non tradire questo patrimonio enorme di fiducia che arriva da più parti del Sud, spero di custodire questa fiducia, di non tradire mai la mia terra e la gente che mi ha votato".