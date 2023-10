Il ministero della Giustizia avvia un accertamento sul giudice Apostolico

Il ministero della Giustizia, come apprende l'Adnkronos, ha avviato l'accertamento preliminare nei confronti del magistrato Iolanda Apostolico, il giudice del Tribunale di Catania che non ha convalidato il trattenimento nel centro per richiedenti asilo di Pozzallo di migranti tunisini sbarcati a Lampedusa. Lo ha disposto il ministro Carlo Nordio attraverso l'Ufficio ispettivo.

La magistrata era finita nell'occhio del ciclone anche nella giornata di ieri, quando si era rifiutata di convalidare il trattenimento di altri quattro migranti tunisini nel Cpr di Pozzallo, nel Ragusano, disposti dal questore di Ragusa. Si è trattato del secondo provvedimento in tal senso da parte della stessa magistrata che si aggiunge alla mancata convalida di altri sei trattenimenti da parte di un altro giudice di Catania, Rosario Cupri, nella giornata di domenica scorsa. Nel frattempo, i primi quattro migranti liberati con il provvedimento del giudice Apostolico si sarebbero visti rigettare la richiesta d'asilo. E secondo quanto riferito dalla Lega Nord, sarebbero di fatto irreperibili.

