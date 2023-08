Nuovo incarico per Arianna Meloni: la sorella della premier (e moglie di Lollobrigida) responsabile segreteria politica Fdi

Fratelli d'Italia sempre più un "affare di famiglia". Arianna Meloni, sorella della premier Giorgia, è la nuova responsabile Adesioni e segreteria politica del partito. Arianna Meloni, 48 anni, è anche moglie del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida. La nomina è ufficializzata sul sito del partito.

Oltre alla gestione del tesseramento e delle liste elettorali, la sorella di Giorgia Meloni - spiegano fonti di Fdi - si occuperà della verifica delle iscrizioni e della loro regolarità. Arianna Meloni guiderà anche la segreteria politica: "Ricoprirà in Fratelli d'Italia lo stesso ruolo che in Alleanza Nazionale svolgeva Donato Lamorte per Gianfranco Fini", sintetizzano fonti di Via della Scrofa. Arianna Meloni ha sempre partecipato all'attività politiche, ma finora il suo ruolo era stato più defilato.

"Prossimamente verranno istituiti nuovi dipartimenti aggiuntivi e verranno strutturati i dipartimenti sopra elencati con Vice responsabili e Dirigenti", si legge sul sito di Fdi. Al vertice della struttura organizzativa di Fdi resta Giovanni Donzelli, responsabile dell'organizzazione del partito.

