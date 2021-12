Armi, cade l’ultimo tabù: legalizzato il calibro "parabellum"

Abolito il divieto di usare il calibro 9x19 con le armi corte. La legge entrerà in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale perchè la normativa è stata approvata dalla Camera, che ha così recepito una normativa europea che aveva già stabilito nel 2020 la liceità di usare quel calibro per le armi corte.

A presentare l’emendamento era stato il senatore di Fratelli d’Italia Giovanbattista Fazzolari che aveva definito la legge in vigore fino ad oggi una “anomalia tutta italiana”. Secondo Fazzolari la legalizzazione del 9×19 per uso civile avrà effetti positivi sia sui bilanci del settore armiero sia sulle competizioni sportive.

Infatti fino a ieri il calibro 9x19 era in uso solo alle forze dell’ordine perchè, secondo la normativa italiana, era da considerare come un’arma da guerra perchè in tali contesti era stata storicamente utilizzata. In quanto armi da guerra, erano proibite. Successivamente la giurisprudenza aveva stabilito come il calibro fosse da ritenere al pari delle armi comuni da sparo, rilevando l'inesistenza del requisito della "spiccata capacità offensiva”. Ma questa pronuncia, arrivata prima del 2010, non aveva portato ad una modifica della legge, che invece arriva oggi con il via libera all’emendamento della destra.