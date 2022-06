Armi all'Ucraina, il Governo barcolla

Continua l'impasse alla riunione di maggioranza in corso al Senato. I lavori sono sospesi fino alle 14,00 per dare modo ai tecnici del governo di valutare alcuni aspetti della risoluzione. Superato lo stallo che si era venuto a creare riguardo il riferimento alla cornice del decreto Ucraina di marzo, l'attenzione dei partiti è sulle modalità di coinvolgimento del Parlamento in occasione dei vertici internazionali e dell'invio di nuovi aiuti a Kiev, compresi quelli militari. Alla linea del governo, secondo cui è il Copasir l'organo parlamentare preposto a confrontarsi con l'esecutivo su queste tematiche, risponde il M5S e Leu, per i quali il governo deve confrontarsi con le aule parlamentari. Il presidente del consiglio, intanto, è atteso al Senato alle 15:30 per le comunicazioni in vista del prossimo Consiglio Ue. Il voto di oggi sulle comunicazioni è una sorta di mandato al premier.

In corso su zoom una riunione del Consiglio nazionale del M5s, convocato d'urgenza per affrontare gli ultimi nodi della trattativa. A quanto si apprende, per il M5s lo scoglio è rappresentato dal coinvolgimento del Parlamento su ogni passaggio relativo alla fornitura di armi all'Ucraina. Secondo alcune fonti parlamentari, il punto di caduta potrebbe trovarsi con un riferimento "sfumato" sulla consultazione delle Camere.

L'Italia ha già inviato tre carichi d'armi all'Ucraina, per aiutarla a difendersi dall'invasione della Russia di Vladimir Putin, ma ora è scontro tra le forze di maggioranza. Per capire cosa succede dobbiamo fare un passo indietro.

Le forze politiche che sostengono il governo Draghi stanno lavorando a un testo da votare dopo le comunicazioni del premier, e per ora hanno trovato un accordo su 5 dei 6 punti contenuti nella risoluzione, rimandando l'ultimo e più spinoso, quello delle armi che vengono richieste da Volodymyr Zelensky, a una riunione prevista per lunedì. Tutti d'accordo sull'apertura al percorso di adesione dell'Ucraina all'Ue, e quindi alla concessione dello status di candidato, alla revisione del Patto di Stabilità e quindi delle regole sul debito pubblico, sugli interventi per famiglie e imprese in difficoltà per gli effetti della guerra e sul piano comunitario RepowerEu per l'energia e il rafforzamento delle proposte sul futuro dell’Unione.

Per il sesto punto alcuni senatori del Movimento 5 Stelle hanno messo a punto una bozza in cui si chiede al governo di impegnarsi a "non procedere, stante l'attuale quadro bellico in atto, ad ulteriori invii di armamenti che metterebbero a serio rischio una de-escalation del conflitto pregiudicandone una soluzione diplomatica". Nel ricordare i tre invii già fatti di armi dall'Italia, e i tanti altri fatti dagli alleati del blocco nonché da Usa e Regno Unito, il testo sostiene che “il supporto fornito in questi mesi dall'Unione europea all'Ucraina da un punto di vista economico e finanziario, nell'accoglienza dei profughi e nonché nel sostegno alla capacità ucraina di difesa, dovrà essere accompagnato da un rafforzamento dell'azione diplomatica vista l'urgenza che il perdurare del conflitto impone".

Ma a criticare la bozza è stato in primis Di Maio. Una mossa che ha spinto i vicepresidenti M5s a silulare l'ex capo politico: "Un corpo estraneo" dice Riccardi mentre per Taverna è un "Renzi qualunque". Si è così aperto un confronto tutto interno ai 5 stelle anche in vista delle prossime elezioni politiche in programma nel 2023. Ma già da ora il governo teme nuovi imbarazzanti salti nel vuoto.