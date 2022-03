"L'alleanza fra Pd e Movimento 5 Stelle vive un passaggio faticoso"

Nel Movimento 5 Stelle è sempre più caos dopo la spaccatura fra deputati e senatori sull’aumento delle spese militari. Anche oggi è stata una giornata di fuoco a Palazzo Madama. In questo marasma, il Partito Democratico gioca il ruolo di grillo parlante, che, sulla spalla del M5s, tenta di far tornare l’alleato sui binari dei piani di Governo. Soprattutto dopo che ieri il Presidente del Consiglio Mario Draghi è salito al Quirinale, per riferire al Presidente della Repubblica il sunto dell’incontro avuto poco prima con il Presidente M5S Giuseppe Conte.

Onorevole Andrea Romano, ma ci dobbiamo preoccupare per la tenuta del Governo dopo l'incontro fra Draghi e Mattarella?

"Ma no, sono dinamiche inevitabili all’interno di un dibattito nazionale. Sappiamo che parliamo del rispetto di impegni presi nel 2014 e che sono stati poi rispettati da tutti i Governi successivi, compreso il Governo guidato dal Presidente del Consiglio Conte. Lo ha informato e, da parte nostra, come lei sa, nel Pd c’è preoccupazione per questo tipo di dinamica perché, considereremmo grave e irresponsabile mettere in discussione la tenuta del Governo in un momento del genere".

È invece in discussione la tenuta dell’alleanza fra M5s E Pd?

"No, non credo perché è un’alleanza nella quale il Partito democratico, dal 2019, svolge una funzione di accompagnamento e di spinta del Movimento 5 Stelle verso posizioni più ragionevoli. Ricordiamo il tema dell’Europa, su cui, nel 2019, i 5 Stelle la pensavano in un modo e poi…Sono tutte cose che noi rivendichiamo positivamente. Non stiamo lì a sottolineare l’incoerenza dei 5 Stelle. È una incoerenza positiva che fa bene al Paese e fa bene anche a loro. Dopo di che questo lavoro è faticoso. Io non sono mai stato per il tanto meglio tanto peggio".

È una prova per la tenuta dell’alleanza?

"Come dire, lo definirei un passaggio faticoso. Dopo di che la fatica ci sta in politica. Niente è facile. Bisogna insistere, noi del Pd lo abbiamo fatto in tante occasioni. Pensiamo a come è stato difficile del 2019, quando il M5S era da poco alleato con la Lega su posizioni antieuropeiste. Allora era stato faticosissimo avviare un lavoro di collaborazione. Questo è un altro di quei passaggi faticosi e insistiamo".

Ma se state facendo un percorso insieme e alla Camera il Movimento aveva votato serenamente con voi, cosa è successo ad un certo punto?

"Il rischio è che il Movimento 5 Stelle ceda un po’ alle sirene della propaganda. C’è il rischio che pensi di recuperare consensi facendo battaglie che secondo me sono un po’ ideologiche. Nessuno oggi annuncia la così detta corsa al riarmo. Non c’è una corsa al riarmo. Ci sono degli impegni internazionali presi otto anni fa che vanno rispettati".

Insomma lei vede un Conte in crisi di consenso che tenta la mossa per recuperare terreno.

"Io lo vedo come un rischio".

E non tentate di “fermarlo” in qualche modo?

"Noi siamo impegnati tutti a sottolineare con gli alleati 5 Stelle che oggi il punto è essere responsabili, essere seri, coerenti. E aggiungo anche evitare che l’Italia perda credibilità in campo internazionale".

Insomma in questi giorni c’è un lavoro di convincimento su Conte e il Movimento.

"C’è un lavoro di convincimento di Conte, dei colleghi dei 5 Stelle, dove tra l’altro c’è chi ha capito che c’è un tema di perdita di credibilità del Paese. Le nostre sono posizioni che trovano ascolto nel Movimento 5 Stelle. Insomma, niente è scontato in politica, ci sono dei passaggi faticosi e questo è uno di quelli".

E se al Senato si consumerà lo strappo definitivo sul tema armi e riarmo?

"Ho letto che loro voteranno il Dl Ucraina e ci mancherebbe altro. Conte ha detto che non implicherebbe una crisi di Governo e va bene. Tuttavia sarebbe una ferita politica. Se ci saranno conseguenze saranno in capo al Presidente del Consiglio e ai segretari dei partiti. Dobbiamo fare di tutto per evitare questa ferita. Sarebbe una dissociazione di una forza importante della maggioranza. Rimarrebbe agli atti. Sarebbe un errore".