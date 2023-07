È morto Arnaldo Forlani, ultimo segretario Dc e volto simbolo della Prima Repubblica

È morto Arnaldo Forlani. Ultimo segretario della Democrazia Cristiana ed ex presidente del Consiglio, si è spento oggi 7 luglio 2023 nella sua casa di Roma. Nato a Pesaro l'8 dicembre 1925, è stato uno degli esponenti di primissimo piano della prima Repubblica. Presidente del Consiglio tra il 1980 e il 1981, più volte ministro, nel 1992 ha sfiorato l'elezione a presidente della Repubblica (venne eletto Oscar Luigi Scalfaro), mancando per pochi voti il traguardo.

È stato presente in Parlamento per nove legislature dal 1958 al 1994. Non è stato esente da problemi giudiziari con il processo Enimont e Tangentopoli. Per Enimont dove viene condannato in via definitiva, a due anni e quattro mesi di reclusione per finanziamento illecito dei partiti. Ultimo impegno pubblico quello di eurodeputato, tra i popolari europei dal 1989 al 1994.

"Si può governare senza sembrare di stare al governo", amava dire. Lo specchio del suo atteggiamento solo in apparenza poco ambizioso.

È stato un uomo chiave nella Dc. Alla metà degli anni '50 entra nella Direzione nazionale. Diventa vicesegretario del partito nel 1962, poi due volte segretario a distanza di vent'anni. La prima volta nel 1969, con De Mita vicesegretario. La seconda segreteria, tra il 1989 e il 1992, lo vede sostenuto dal centro doroteo appoggiato da Andreotti.

Fanfaniano di ferro fino agli inizi degli anni '80, nel 1982 perde l'appoggio del suo mentore nella battaglia congressuale con De Mita per la segreteria del partito. Fonda una nuova corrente con Gava e Scotti: il "Grande Centro" rappresentativa dell'anima moderata della Dc. Si avvicina poi ad Andreotti e dal 1989 al 1992 è tra gli artefici del Caf, l'asse Craxi-Forlani-Andreotti che portò alla caduta del governo De Mita e al ritorno di Andreotti alla presidenza del Consiglio e che connoterà fortemente gli ultimi anni di governo del pentapartito. Da responsabile del partito,

Famosi i soprannomi che gli erano stati affibbiati dagli amici della Dc e dai detrattori fuori e dentro il partito. I più famosi "pompiere" e "coniglio mannaro". Forlani confessava di essere ormai affezionato ai soprannomi che gli erano stati attribuiti dalle cronache politiche nazionali: "Nel colore che accompagna le vicende politiche e i loro protagonisti non mi dispiacciono, anzi mi piacciono". "Il primo - spiegava - perché si riferisce alla mia tendenza a cercare di far sempre prevalere gli elementi di convergenza rispetto ai motivi di contrasto: quindi, spegnere gli incendi". Quanto al soprannome di "coniglio mannaro", Forlani spiegava: "Questa definizione fa riferimento al grande, monumentale romanzo di Bacchelli, non mi dispiace il sostantivo che può far riferimento al carattere mite, non protervo, mentre l'aggettivo sottolinea la capacità di essere duro e intransigente quando c'è la necessità di difendere valori e ragioni importanti".

Mattarella: "Con fermezza e rispetto dell'altro ha lasciato segno nella storia"

"Forlani - ricorda il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella - è stata una personalità di spicco della Repubblica per una lunga stagione, e la sua azione nel governo e nel partito di maggioranza relativa ha contribuito all’indirizzo del Paese, alla sua crescita democratica, allo sviluppo economico e al consolidamento del ruolo italiano in Europa, nell’Alleanza Atlantica, nel consesso internazionale. Lascia un segno di grande rilievo nella storia repubblicana".

Mattarella ricorda che Forlani "È stato presidente del Consiglio in una fase di profondi cambiamenti, ha ricoperto diversi e rilevanti incarichi ministeriali, è stato eletto in Parlamento per oltre 35 anni e ha concluso l’attività parlamentare al Parlamento europeo. La formazione cattolico democratica lo ha spinto fin da giovanissimo all’impegno politico, prima nella sua Pesaro, poi assumendo funzioni sempre più rilevanti nella Democrazia Cristiana di cui è stato protagonista e leader in passaggi cruciali, non solo per il suo partito ma per l’intero Paese. La fermezza delle posizioni si univa in lui con stile di cortesia e con atteggiamento rispettoso con gli interlocutori anche di posizioni contrapposte, atteggiamenti che assumevano essi stessi un valore politico e democratico".

