Blitz antimafia ad Aprilia, arrestato anche il sindaco Lanfranco Principi

Una vasta operazione del comando provinciale dei carabinieri e della Dia, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, è in corso dall'alba di oggi, 3 luglio, nei confronti di un'organizzazione mafiosa radicata nel territorio di Aprilia. I militari dell'Arma stanno dando esecuzione a un'ordinanza emessa dal tribunale di Roma che dispone misure cautelari a carico di 25 persone, alcune delle quali sospettate di far parte di un'associazione finalizzata a estorsioni, usura, reati contro la pubblica amministrazione e traffico di sostanze stupefacenti.

Fra gli arrestati c'è anche il sindaco di Aprilia Lanfranco Principi, finito ai domiciliari. Sarebbe accusato di scambio elettorale politico-mafioso e concorso esterno in associazione camorristica. Tra le persone raggiunte da misura cautelare anche un assessore comunale. Nel procedimento risultano iscritti nel registro degli indagati l'ex sindaco della cittadina in provincia di Latina, Antonio Terra e l'ex assessore ai lavori pubblici, Luana Caporaso. Entrambi sono consiglieri comunali dell'opposizione.

Nella zona pontina già altri due Comuni(Anzio e Nettuno) erano stati sciolti per mafia nel 2022.

Droga, estorsioni e usura: arrestato anche il sindaco di Aprilia

L'attività di indagine nasce nel 2018, avviata dalla Direzione investigativa antimafia e dal reparto territoriale dei carabinieri di Aprilia, con il coordinamento della Dda, e ha permesso accertare la presenza di un gruppo che operava anche nei comuni limitrofi e che si avvaleva della forza di intimidazione e della condizione di assoggettamento e di omertà dei cittadini per operare nel traffico di sostanze stupefacenti, delle estorsioni e dell'usura, della detenzione di armi. Le indagini hanno permesso di ricostruire anche rapine, lesioni e minacce per imporsi sul territorio e ottenere il sostentamento di detenuti affiliati, usura ed esercizio dell'attività finanziaria nei confronti di commercianti e imprenditori di Aprilia, detenzione e porto di armi per mantenere il controllo e per acquisire in modo diretto e indiretto la gestione di alcune attività economiche, di appalti e servizi pubblici, ostacolando anche il libero esercizio del voto.