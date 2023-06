La prima città italiana che ha deciso di intitolare una via a Silvio Berlusconi

Una via per omaggiare Silvio Berlusconi. È l'idea della giunta comunale di Ascoli Piceno che ha già approvato un atto di indirizzo per ricordare lo scomparso leader di Forza Italia. L'idea è quella di dare avvio a una serie di iniziative per celebrare e omaggiare la figura di Berlusconi e intitolare una via della cittadina marchigiana alla sua figura. "Berlusconi ha ricoperto per quattro volte l'incarico di presidente del Consiglio, - ricorda il primo cittadino - è stato parlamentare per sette legislature ed è scomparso mentre rivestiva la carica di Senatore. Per questa ragione, abbiamo approvato un atto di indirizzo che prevede l'attivazione di iniziative, ancora in fase decisionale, per ricordare la figura di Berlusconi, imprenditore e politico". Il comune ha fatto sapere di aver dato mandato all'ufficio toponomastica di procedere alla verifica degli adempimenti amministrativi per procedere con l'intitolazione della via.

Un'iniziativa salutata com entusiasmo anche dal commissario provinciale di Forza Italia, Valerio Pignotti: ''un riconoscimento doveroso e di estrema sensibilità nei confronti del presidente Silvio Berlusconi che è stato il protagonista assoluto di questi ultimi trent'anni". Intitolargi una via, aggiunge, "è un'azione di cui andiamo orgogliosi", ringraziando il Comune e il sindaco Marco Fioravanti.

"In questi giorni di grande commozione da parte del Paese è stato ricordato più volte le varie iniziative imprenditoriali intraprese e quale uomo di sport riconosciuto a livello internazionale", ricorda ancora Pignotti, citando tra l'altro "il suo enorme impegno sul fronte politico come uomo di Stato, europeista convinto e che ha scritto la storia nell'operazione di Pratica di Mare chiudendo una volta per tutte la guerra fredda che purtroppo in questi ultimi tempi aleggia alle porte dell'Europa". Poi ha sottolineato che proprio ad Ascoli Piceno Forza Italia sta organizzando un'iniziativa aperta a tutti gli iscritti e simpatizzanti per ricordare "i grandi risultati che il presidente Berlusconi ha raggiunto negli anni".

Continua a leggere su Today.it